Pachamama Gesponsorde inhoud Stien Edlund, Steffi Mercie en Nour & Fatma tonen hun moves: Slongs’ herfsthit Pachamama slaat aan op TikTok!

25 september 2020

08u00 0 Showbizz ‘Yes yes y’all, we on TikTok’, postte Slongs een dikke week geleden enthousiast op Instagram. Intussen is haar nieuwe song Pachamama niet alleen een herfsthit, maar gaat het bijhorende dansje ook viraal…

Stien Edlund, Nour & Fatma, Steffi Mercie, Sarah Bossuwe…Heel wat TikTok-fenomenen vielen de voorbije dagen voor het vrolijke dansje van Pachamama, de nieuwe song van Slongs. “En dat is fantastisch!”, glundert Slongs, het enthousiaste ex-jurylid van The Voice Kids. “Hoe meer het nummer beluisterd en gedeeld wordt, hoe meer de boodschap overkomt en dat is uiteindelijk de bedoeling.”

Lees verder onder het beeld.



Onze aarde, onze thuis

Die boodschap is minder vrolijk dan het nummer en het bijhorende dansje doen vermoeden. Pachamama – ofwel Moeder Aarde – wil ons er op een optimistische manier aan herinneren dat we maar één planeet hebben en dat we er dus beter voor moeten zorgen. Voor haar song ging Slongs een samenwerking aan met Bebat, het bedrijf dat al jaren ijvert voor het inzamelen van lege batterijen en deze een tweede leven geeft. Slongs: “Onze aarde is onze thuis, die plek verdient dus al onze liefde en aandacht. Iets kleins als het inzamelen van batterijen lijkt misschien onnozel, maar maakt dus wel degelijk een verschil. Samen actief zorgen dragen voor onze fantastische planeet, daarover gaat mijn song.”

Een voetbalveld vol bomen

Er is trouwens nog een mooie reden om Pachamama te streamen: Bebat zocht naar een groen gebaar om de boodschap van het nummer meteen in daden om te zetten. Daarom plant het Belgische bedrijf in samenwerking met Natuurpunt per 100 views 1 m² bos aan in Maldegem. Dat betekent dus dat je met 10.000 streams al aan 100 m² bos zit. Easy peasy? Tuurlijk, maar we gaan voor méér: halen we 640.000 streams, dan zitten we al aan een bos zo groot als een voetbalveld! Kortom, streamen, luisteren, dansen én delen. O ja, en batterijen inzamen natuurlijk…

Dans ook mee!

Ook een TikTokker? Hier ontdek je wie het aanstekelijke Pachamama-dansje al allemaal uitprobeerde. Watch & learn, want daarna is het aan jou!



