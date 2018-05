Stiefbroertje (14) van YouTuber Nikkie de Jager overleden EVDB

Het stiefbroertje van de Nederlandse YouTuber Nikkie De Jager, beter bekend onder haar YouTube-naam NikkieTutorials, is overleden. Het jongetje was 14 jaar oud en overleed aan kanker.

Nikkie meldt het nieuws zelf via haar Instagram Stories. In een eerdere video vertelde ze al dat haar stiefbroertje leed aan een 'zeer zeldzame vorm van kanker'. Op 27 juli 2017 vertelde Nikkie dat de kanker na anderhalf jaar teruggekeerd was. De jongen was dus genezen verklaard gedurende anderhalf jaar, maar was dan toch opnieuw ziek geworden. Zelf vertelde Nikkie dat haar stiefbroer als reactie had: "Ik heb het eenmaal overwonnen, dan lukt een tweede keer ook wel", maar dat was helaas niet het geval. Wanneer de jongen precies overleden is, is niet geweten.

Op Instagram schrijft Nikkie: "Je hebt me geleerd hoe ik het leven moet leven en dat ik het krachtig en sterk moet leven... Zoals jij. Bedankt voor het zijn van onze grootste zegen, nu kan je rusten. Mikai, mijn grootste held."