Stichting van DiCaprio doneert 100 miljoen voor strijd tegen klimaatopwarming DBJ

21 december 2018

20u29 10 Showbizz Leonardo DiCaprio’s gelijknamige stichting heeft op dit moment al 100 miljoen dollar opgehaald voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Een indrukwekkend bedrag dat de acteur over een periode van twintig jaar bij elkaar haalde.

DiCaprio richtte zijn stichting twintig jaar geleden op om mensen bewust te laten worden van het klimaatprobleem. Ieder jaar organiseert hij evenementen om geld in te zamelen voor de planeet. Sinds 1998 heeft hij al meer dan 200 goede doelen rond de klimaatopwarming gesteund, denk bijvoorbeeld aan bedreigde ecosystemen of het beschermen van bedreigde diersoorten.

Onlangs nog werd de acteur in de bloemetjes gezet vanwege zijn 20 jaar lange inzet voor de planeet. Op dat evenement waren onder meer ook Arnold Schwarzenegger, Madonna en Ellen DeGeneres aanwezig. DiCaprio vertelde daar dat er opnieuw 11 miljoen euro was opgehaald met zijn stichting, waardoor de totale som nu over de 100 miljoen dollar komt.

“Ik startte LDF (Leonardo DiCaprio Foundation, red.) 20 jaar geleden met het oprechte geloof dat we allemaal een verschil kunnen maken in het klimaatproject als we ons er op toeleggen”, liet de Oscarwinnaar weten op zijn website. “Of het nu gaat om individuen of grote non-profitorganisaties, we wilden ons richten op die organisaties die het meeste met het geld kunnen aanvangen. We zijn uitermate trots met hetgeen we tot nu toe hebben bereikt en de 200 organisaties die we al gesteund hebben.”

Zes pijlers

De stichting van DiCaprio richt zich op zes pijlers. Het onderhouden van ruwe natuur en van oceanen, de klimaatverandering, rechten van authentieke bevolkingsgroepen, het veranderen van Californië en innovatieve projecten om klimaatverandering tegen te gaan.

Naast zijn geëngageerde projecten is DiCaprio ook nog bezig met acteren. Zo zit hij momenteel in de opnames van ‘Once upon a Time in Hollywood’, de nieuwste langspeler van Quentin Tarantino waarbij hij aan de zijde speelt van Brad Pitt.