Stevig staaltje scifi: artificiële intelligentie aan de macht in deze vijf streamingtoppers

StreamzIn het sciencefictiongenre hebben de gevaren van kunstmatige levensvormen altijd gefascineerd, en dat is in het tweede seizoen van ‘Raised by Wolves’ (Streamz, 4/2) niet anders. In onze Kijkgids nemen we deze week daarom de beste streamingtitels over androïden onder de loep. Oppassen geblazen voor de niet zo onschuldige mechanische bediendes in ‘Humans’ (Disney+), een levensgevaarlijk prototype in ‘Better Than Us’ (Netflix), de bloedige opstand van de ‘hosts’ in ‘Westworld’ (Streamz) en een bloedmooie meestermanipulator in ‘Ex Machina’ (Google Play/Apple TV/Hulu).

‘Raised by Wolves’ - Streamz

Mother (Amanda Collin) en Father (Abubakar Salim) zijn terug van weggeweest in HBO Max-serie ‘Raised by Wolves’. Nadat de aarde door een religieuze oorlog compleet werd verwoest, kregen de atheïstische androïden op de mysterieuze planeet Kepler-22b de taak om kinderen groot te brengen en het menselijk ras zo een tweede kans te geven. Terwijl Mother en Father in het tweede seizoen het hoofd bieden aan nieuwe uitdagingen en vijanden, beginnen ze zelf steeds meer menselijke trekjes te vertonen. Androïde Vrille, een nieuw personage, brengt een verfrissende nieuwe dynamiek aan de relatie tussen mens en machine.

‘Humans’ – Disney+

In een parallel universum staan levensechte humanoids, genaamd synths, te koop als absolute aanwinst voor elk huishouden. Joe Hawkins (Tom Goodman-Hill, ‘Mr. Selfridge’) besluit zo’n mechanische bediende (Gemma Chan, ‘Eternals’) in huis te halen om zijn vrouw Laura te helpen, maar die voelt zich onwennig in de aanwezigheid van het laatste technologische snufje. Elders tracht een weduwnaar (William Hurt) zijn haperende synth Odi aan de praat te krijgen, die dierbare herinneringen aan zijn gestorven vrouw bevat. De serie is een Britse remake van de bekroonde Zweedse reeks ‘Äkta människor’ en roept interessante vragen op over thema’s als artificiële intelligentie, bewustzijn en de interactie tussen mens en robot.

‘Better Than Us’ – Netflix

‘Luchshe, chem lyudi’, een verborgen Russische scifiparel uit de Netflixcatalogus, speelt zich af in 2029, in een nabije toekomst waar robots in een dienende rol deel uitmaken van ons dagelijks leven. China’s eenkindpolitiek heeft geleid tot een nijpend tekort aan huwbare vrouwen en een nieuw hoogtechnologische model met ingebouwd moederinstinct lijkt dé oplossing. Arisa, het prototype, is echter niet geprogrammeerd om de Eerste Wet van Robotica na te leven: geen mensen kwetsen of doden. Wanneer ze een werknemer van roboticabedrijf CRONOS doodt die haar aanzag voor een seksrobot, slaat Arisa op de vlucht en kruist haar pad met het jonge meisje Sonia.

In deze moderne remake van de gelijknamige film uit 1973 vieren rijke bezoekers in een futuristisch westernpark straffeloos hun stoutste lusten bot. De hulpeloze inwoners van het park, levensechte ‘hosts’ die voortdurend worden geherprogrammeerd, zitten vast in de eindeloze lus van hun verhaallijn. Alles verandert wanneer boerendochter Dolores (Evan Rachel Wood) en prostituee Maeve (Thandiwe Newton) een eigen bewustzijn ontwikkelen. De doorbraak leidt tot een bloedige opstand, die de machtsverhouding tussen de arrogante scheppers en hun creaties volledig op z’n kop zet.

‘Ex Machina’ – Google Play/Apple TV/Hulu

Knap regiedebuut van roman- en scenarioschrijver Alex Garland (‘The Beach’), die zelf ook het scenario leverde voor deze zinderende scifithriller. Softwareprogrammeur Caleb (Domhnall Gleeson) wordt op het afgelegen landgoed van zijn baas Nathan (Oscar Isaac), de briljante oprichter van internetgigant Bluebook, betrokken bij een turingtest. Hij krijgt een week om te bepalen of Nathans nieuwste creatie, androïde Ava (Alicia Vikander), bewustwording en menselijke intelligentie vertoont. Het experiment ontaardt al snel in een machtsstrijd, waarbij niet duidelijk is wie juist wie manipuleert en Ava zich veel zelfbewuster toont dan beide mannen voor mogelijk hadden gehouden.

