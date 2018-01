Stevie Nicks emotioneel over verlies Tom Petty: "Mijn hart zal nooit helen" EDA

28 januari 2018

12u48

Stevie Nicks heeft tijdens het MusiCares benefiet in New York een emotionele speech gegeven ter ere van haar 'beste en betreurde vriend' Tom Petty. De 69-jarige Queen of Rock and Roll zegt dat ze nu verder moet met een gebroken hart. "Het zal dit verlies nooit te boven komen."

Op 2 oktober overleed singer-songwriter Tom Petty op 66-jarige leeftijd door een onopzettelijke overdosis. Eén week nadat hij zijn 40ste jubileumtournee had afgerond.

"Had hij die tournee niet gedaan en in plaats daarvan naar het ziekenhuis gegaan, dan was hij misschien nu nog bij leven. Het ging niet goed met hem. En hij vocht zijn weg door die tournee", sprak de achtvoudige Grammy-winnares op het podium van het benefiet 'MusiCares' dat afgelopen weekend plaatsvond in de Radio City Music Hall.

"Hij eindigde zijn tournee in 'The Hollywood Bowl', drie shows, en één week later stierf hij. Dus Tom, ik weet dat je hier nu naast mij staat want je bent er al die jaren voor mij geweest."

De Amerikaanse singer-songwriter en meest succesvolle artieste uit de Fleetwood Mac-familie voegde daaraan toe: "Het verlies van Tom Petty heeft mijn hart gebroken. Hij was niet alleen een goede man 'om mee af te glijden', hij was ook een fantastisch vader en een geweldige vriend. Hij was één van mijn beste vrienden. Mijn hart zal nooit van dit verlies helen."

Petty en Nicks werkten geregeld samen. Zo werkte de drievoudig Grammy-winnaar mee op Nicks' 1981 single 'Stop Draggin' My Heart Around' en dienden 'the Heartbreakers' als backing band op verschillende van haar solo tracks.

Onopzettelijke overdosis

Op 19 januari werd bekend gemaakt dat de 'Heartbreakers'-frontman stierf aan een onopzettelijke overdosis drugs. Medicatie die hij nam voor de behandeling van zijn knieproblemen en heupfractuur.

Petty's familie zei toen in een statement: "We weten nu zeker dat hij pijnloos is heengegaan en prachtig vermoeid na het doen waar hij het meest van hield, voor een laatste keer, trad hij live op met zijn onevenaarbare rock band voor de grootste tournee uit zijn carrière en voor zijn grootste fans. Hij was ontzettend trots op die verwezenlijking in de dagen voor zijn dood."