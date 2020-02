Steven Van Herreweghe presenteert de MIA’s: “Voor elk podium dat ik opstap, denk ik: ‘Zullen de mensen mij leuk vinden?’” DBJ

06 februari 2020

06u00

Toeters, bellen en achttien opgeblonken muziekprijzen die wachten op een nieuwe eigenaar. Vanavond wordt met de MIA's het grootste muziekfeestje van het jaar gevierd in het Brusselse Paleis 12. Komen daarvoor aandraven: het kruim van de Belgische muziekwereld én Steven Van Herreweghe, die de show voor het eerst presenteert.

“Een hele eer, want zoveel awardshows zijn er niet op een jaar in ons land”, zegt Van Herreweghe. “Natuurlijk ben ik nerveus, want het blijft een liveshow. Voor elke set, elk podium dat ik opstap, denk ik: ‘Zullen de mensen mij leuk vinden?’” Maar het zijn positieve zenuwen, het wordt sowieso een fijne avond. Zelf kijk ik trouwens heel graag naar awardshows. Het is als presentator een moment om artiesten te feliciteren, maar tegelijk kan je ze een steekje geven. Met een knipoog, welteverstaan.”

Doorbraak van urban

Voor deze dertiende editie van de MIA’s zijn er 39 groepen of artiesten genomineerd in achttien categorieën. Grote favorieten van de avond zijn de Brusselse rapper Zwangere Guy met zeven nominaties en Brihang en Balthazar met elk zes nominaties. Angèle en Niels Destadsbader, grote winnaars bij de vorige uitreiking, volgen met respectievelijk vijf en drie kansen op een prijs. “Voor mij zijn deze MIA’s de grote doorbraak van het urban-genre”, aldus Van Herreweghe. “Dat bewijzen Zwangere Guy en Brihang. Een fijne evolutie vind ik zelf, want als kind uit de jaren 80 ben ik opgegroeid met artiesten als Run DMC en Beastie Boys.”

Er staan ook optredens gepland, onder meer van Zwangere Guy en IBE, die vorig jaar ‘The Voice van Vlaanderen’ won. “Maar ik kijk het meeste uit naar Arno”, zegt Van Herreweghe. “Hij wint de Lifetime Achievement Award en zal ook optreden. Ik heb hem al op de repetities gezien en dat was behoorlijk indrukwekkend. Arno is echt een levende legende.”

Verder zal ook Clouseau vanavond een nummer spelen in Paleis 12. De groep heeft drie nominaties op zak. In de categorieën ‘Pop’ en ‘Nederlandstalig’ nemen de broers Wauters het op tegen Niels Destadsbader, de grote winnaar van vorig jaar. Daarnaast zijn ze ook genomineerd voor ‘Beste Groep’, naast Blackwave, Hooverphonic en Balthazar.