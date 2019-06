Steven Van Herreweghe lanceert liefdevol initiatief na racistische haatbrief in Aalst: “We spreken over één onnozelaar” DBJ

06 juni 2019

09u04 1 Showbizz Nadat gisteren in Aalst enkele gezinnen met een migratieachtergrond een racistische brief in de bus hadden gekregen, lanceert Aalstenaar Steven Van Herreweghe nu een liefdevol tegeninitiatief. Met zijn burgerbeweging over.morgen roept hij in een brief op om verdraagzamer te zijn.

De beschuldigingen die de gezinnen naar hun hoofd kregen geslingerd in de brief waren niet min. “Vuile profiteurs”, “jullie kinderen zijn zo onbeleefd en marginaal”, “halve beesten”, “weg moeten jullie”, stond er onder meer te lezen. De haatbrief kwam intussen in handen van de lokale politie.

Tv-gezicht en trotse Aalstenaar Steven Van Herreweghe was duidelijk geschrokken van de onverdraagzaamheid in zijn stad en lanceerde een tegenactie met zijn burgerinitiatief over.morgen. Hij schreef een brief met de vraag die op sociale media zo veel mogelijk te verspreiden.

“Ik weet niet hoelang jij hier al woont”, staat er in de aanhef van de brief te lezen. “Maar ik woon hier al lang genoeg om te weten dat Aalst een toffe stad is waar iedereen welkom is. Onze kinderen leren Syrische kinderen op de speelplaats Nederlands. Ze oefenen intens met hen op lelijke woorden. En wij, volwassenen, komen elkaar tegen op straat en zijn bang elkaar aan te spreken. Dat is nergens voor nodig.”

Eén onnozelaar

“Er zijn twee aparte dingen”, verduidelijkt hij zijn brief op Radio 1. “Er is inderdaad een soort ongenoegen in ons land en Europa, een boosheid dat de samenleving niet altijd even goed georganiseerd is en dat ook de instroom van nieuwe mensen niet goed georganiseerd geraakt. En anderzijds is er deze brief. We spreken over één onnozelaar. Maar we leven in een tijd dat één onnozelaar in een mum van tijd het hele land kan bereiken. Ik denk dat niet dat deze brief representatief is voor het gevoel dat er in Aalst leeft.”