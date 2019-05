Steven Van Herreweghe kondigt eerste solovoorstelling aan KD

27 mei 2019

11u32 0 Showbizz Vanaf oktober trekt Eén-gezicht Steven Van Herreweghe op theatertournee. In ‘De Droom van Philo’ houdt hij de meest onthutsende tv-gebeurtenissen wereldwijd tegen het licht en combineert zo zijn grote liefde voor televisie met zijn eerste liefde, het theater. De première staat gepland op 18 oktober in Aalst.

In ‘De Droom van Philo’ krijgt Steven bezoek van de geest van Philo Farnsworth. Deze Amerikaanse boerenzoon kreeg in 1920 op 14-jarige leeftijd een ingeving waarmee hij de basis voor televisie legde. Hij creëerde één van de grootste uitvindingen van de 20ste eeuw, maar stierf in 1971 verbitterd en liet een creatie achter waar hij helemaal niet fier op was.

In 2019 wil Philo van Steven weten wat er met zijn uitvinding gebeurd is sinds zijn overlijden. Een heuse opdracht want hoe vat je in godsnaam samen wat TV allemaal heeft teweeggebracht? Geen enkel meubel in de woonkamer heeft zo’n grote impact gehad op ons leven als de televisie. Ze heeft ons de wereld laten zien. Ze heeft onze ogen geopend en soms gedwongen ze te sluiten.

‘De Droom van Philo’ gaat op 18 en 19 oktober 2019 in première in Aalst en toert tot eind mei 2020 door Vlaanderen.