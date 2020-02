Exclusief voor abonnees Steven Van Herreweghe heeft gezonde zenuwen voor de MIA’s: “Voor elk podium dat ik opstap, denk ik: ‘Zullen de mensen mij leuk vinden?’” Redactie

06 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Voor elke set, elk podium dat ik opstap, denk ik: ‘Zullen de mensen mij leuk vinden?’” Dat zal niet anders zijn wanneer Steven Van Herreweghe (42) vanavond de MIA’s presenteert. Onzekerheid en verlegenheid speelden hem als kind al serieus parten, vertelt hij aan Dag Allemaal.

Na Peter Van de Veire, Bart Peeters en Adriaan Van den Hoof is het nu aan Steven Van Herreweghe om de uitreiking van de Music Industry Awards in goede banen te leiden. En dat stemt hem gelukkig. “Het is een hele eer, want zoveel awardshows zijn er niet op een jaar in ons land”, aldus Van Herreweghe. “Natuurlijk ben ik nerveus, want het blijft een liveshow. Maar het zijn positieve zenuwen, het wordt sowieso een fijne avond. Zelf kijk ik trouwens heel graag naar awardshows. Het is als presentator een moment om artiesten te feliciteren, maar tegelijk kan je ze een steekje geven. Met een knipoog, welteverstaan. Maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat de wereld er zonder muziek een pak slechter aan toe zou zijn. Muziek brengt vreugde en troost. Ik vind het een gemis dat ik geen instrument speel. Maar dat wordt nu enigszins goedgemaakt door mijn oudste zoon Lenni (8). Hij volgt gitaarles.”

Voor deze dertiende editie van de MIA’s zijn er 39 groepen of artiesten genomineerd in achttien categorieën. Grote favorieten van de avond zijn de Brusselse rapper Zwangere Guy met zeven nominaties en Brihang en Balthazar met elk zes nominaties. Angèle en Niels Destadsbader, grote winnaars bij de vorige uitreiking, volgen met respectievelijk vijf en drie kansen op een prijs. “Voor mij zijn deze MIA’s de grote doorbraak van het urban-genre”, aldus Van Herreweghe. “Dat bewijzen Zwangere Guy en Brihang. Een fijne evolutie vind ik zelf, want als kind uit de jaren 80 ben ik opgegroeid met artiesten als Run DMC en Beastie Boys.”

Er staan ook optredens gepland, onder meer van Zwangere Guy en IBE, die vorig jaar ‘The Voice van Vlaanderen’ won. “Maar ik kijk het meeste uit naar Arno”, zegt Van Herreweghe. “Hij wint de Lifetime Achievement Award en zal ook optreden. Ik heb hem al op de repetities gezien en dat was behoorlijk indrukwekkend. Arno is echt een levende legende.”

