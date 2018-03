Steven Spielberg formeel: "Netflix-films mogen geen Oscars winnen" TC

27 maart 2018

16u40 0 Showbizz Met 'Ready Player One' heeft topregisseur Steven Spielberg (71) een erg vooruitstrevende film uit. Maar toch lijkt hij er ook wat conservatievere filmideeën op na te houden. "Netflix-films mogen geen Oscars winnen", zegt hij in een interview.

Dit jaar won Netflix een eerste Oscar in de categorie Beste Documentaire met de film 'Icarus'. Daarnaast versierde de streamingdienst ook vier nominaties voor de film 'Mudbound', maar die kon geen enkele nominatie verzilveren. Toch lijkt dit er op te wijzen dat Netflix-films in de toekomst vaker in de prijzen kunnen vallen.

Lobbyen

En dat is dus niet naar de zin van Steven Spielberg, die ronduit toegeeft dat hij volop aan het lobbyen is bij leden van de Academy om het onmogelijk te maken dat producties van streamingdiensten nog in aanmerking kunnen komen voor een nominatie.

Wel Emmy's

"Ik vind dat zij geen Oscars verdienen", zegt hij. "Gewoon omdat filmfans voor die producties geen verplaatsing naar de cinema hoeven te maken. Voor mij komen enkel bioscoopreleases in aanmerking voor een beeldje. Netflix biedt zijn films aan op het internet. De meeste worden dus op tv bekeken. Voor mij kunnen die films dus wel in aanmerking komen voor een Emmy Award (waarbij ook de beste tv-producties beloond worden), maar niet voor een Oscar."