Steven Defour openhartig in ‘De Kantine’: “Ik heb voor een groot deel mezelf naar de vaantjes geholpen” DBJ

29 maart 2019

Vanavond gaat met ‘De Kantine’ de nieuwe interviewreeks van Eric Goens van start op Play Sports. In de eerste aflevering neemt voormalig gouden schoen en ex-speler van Anderlecht Steven Defour (30) plaats aan de tafel in de cafetaria van Rapide Wezemaal. Hij heeft onder meer over de zaken waar hij spijt van heeft.