Steven Defour en Ornella uit elkaar KDL/IDR

04 november 2019

00u00 0 Showbizz Een nieuw hoofdstuk in het woelige liefdesleven van Steven Defour (31): de Antwerp-middenvelder is niet langer samen met Ornella Montagna (27), de moeder van zijn dochter Ariana (2,5).

Begin 2015 vond Steven Defour de liefde bij Ornella Montagna, een Brusselse met Italiaanse roots. Even leek het erop dat zij Defour wist te temmen en een echte gezinsman van hem kon maken, want op kerstavond 2015 kondigden de twee aan dat ze een kindje zouden krijgen. Hun dochter Ariana werd in juli 2016 geboren.

De voetballer bevestigt nu aan onze redactie dat Ornella en hij uit elkaar zijn. Over het hoe en het waarom van de breuk wilde Defour niets kwijt.

Voor de voetballer is het al de zoveelste breuk. In 2011 trouwde hij met zijn jeugdliefde Irene Mbisdikis tijdens een peperdure ceremonie. Het koppel kreeg destijds veel commentaar, omdat het de kijklustigen en de camera's afschermde met grote paraplu's. Amper anderhalf jaar na hun huwelijk werd verteld dat Steven het gezellig maakte met Laura Tropea, een Luiks model. Toen dat nieuws bekend raakte, liet Steven in een tweet weten dat hij en Irene "een tijd geleden" uit elkaar waren gegaan. Steven en Laura waren nadien ook zelfs even op televisie te zien toen ze gevolgd werden door de makers van het VIER-programma 'The Sky is the Limit'. Maar ook die relatie was uiteindelijk geen lang leven beschoren. Eind december 2014 raakte bekend dat Steven en Laura uit elkaar waren.