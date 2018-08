Steve Tielens over het recente overlijden van zijn gekwelde vader: "Het wringt dat ik geen afscheid heb kunnen nemen" JEAN D'HONT

07 augustus 2018

10u00

Bron: DAG ALLEMAAL 2 Showbizz "Ik ben zó vaak kwaad geweest op onze pa, en toch..." In juni verloor Steve Tielens (47) zijn vader, die met een zware drankverslaving kampte. Een beproeving, ook voor Steve zelf, zo vertelt hij deze week in Dag Allemaal.

Dat alcohol een gezin uit elkaar kan rukken, weet Steve Tielens als geen ander. Zijn vader gleed steeds verder weg in zijn verslaving, ten koste van zichzelf én zijn gezin. Twee maanden geleden overleed hij, op 69-jarige leeftijd. "Ik groeide op in Terhagen, een deelgemeente van Rumst", vertelt Steve in Dag Allemaal. "Als ik als kind van school kwam, was mama er altijd. Papa zelden of nooit."

Die was aan het werk?

Ja, en na zijn werk zat hij altijd op café, dikwijls tot een stuk in de nacht. Hij was een stielman en kon behangen als geen ander, maar door zijn drankprobleem bleef hij nooit lang bij hetzelfde bedrijf aan de slag.

Ik hoor mensen nog zeggen: ‘Stafke was de beste behanger van Terhagen en omstreken, maar als hij twee vellen aan de muur had gehangen, verdween hij richting café en zagen we hem niet meer terug.’

Hoe ging je moeder daarmee om?

Ze had het daar moeilijk mee, uiteraard. Toch gaf ze mij en m’n broer altijd de warmte die we nodig hadden. Toen ik negen was, scheidden mijn ouders. Twee jaar later werd ze verliefd op een andere man, die ook Staf heette. Samen runden ze een café in Rumst.

Zag jij je vader nog na de scheiding?

Hij kwam me niet meer halen na de breuk, maar ik liep hem nog geregeld tegen het lijf. Dan vond ik het fijn om hem te zien, maar tegelijk werd ik overmand door woede omdat hij ons aan ons lot had overgelaten. Weet je, mijn vader had een hart van goud, maar zijn verslaving heeft alles verpest. Gelukkig werd hij nooit agressief als hij te veel had gedronken.

Kwam hij naar jouw optredens?

Toen mijn carrière begon te lopen, dook pa plots op tijdens mijn optredens, ja. Maar hij verloor toen ook een zoveelste job. Vanaf dat moment zag ik hem nog sneller wegglijden. Steeds vaker werd ik vanuit cafés opgebeld: ‘Hey Steve, uw pa ligt hier te slapen aan de toog en we krijgen hem niet meer wakker.’ Toen hij overal schulden begon te maken, heb ik afstand van hem genomen.

Omdat jij niet wilde opdraaien voor je vaders geldproblemen?

(knikt) Een jaar later kwam ik hem toevallig tegen, maar ik herkende hem nog amper. Hij had lange witte haren tot op zijn schouders, was fel vermagerd en stapte zeer onstabiel. Ze noemden hem ‘de wolf van Boom’ in die periode. Weet je, ik drink ook weleens een glas, maar ik kan tijdig op de rem gaan staan. Dat kon mijn vader niet, jammer genoeg.

In juni is hij overleden.

Toen ik het nieuws vernam, ben ik zelf drie dagen in de drank gevlogen. Het wringt dat ik geen afscheid heb kunnen nemen. Ik had dan wel afstand van pa genomen, maar ik had hem toch graag een laatste keer dag gezegd. Ik ben geen beest, hé.

Ben je naar de begrafenis geweest?

Nee, omdat ik afstand van zijn erfenis en dus van zijn schulden heb gedaan. Ik kwam eerder al eens in de problemen met het OCMW omdat ik mijn vader één keer was gaan ­opzoeken in het rusthuis waar hij verbleef. Ik vond het dus verstandiger om niet naar zijn begrafenis te gaan.

Knaagt dat niet?

Ach, ik heb al zoveel stormen doorstaan. Maar ik ben blij met hoe ik vandaag in het leven sta. Ik ben ook trots op mijn broer, hij heeft ’n goed draaiende zaak in gevel- en dakwerken. Er is alleen nog dat... (denkt na) Zou ik iets mogen rechtzetten?

Doe maar.

Iemand strooit rond dat ik ga optreden voor 400 euro, maar dat ik hem 1.100 euro heb aangerekend. Luister, voor een optreden ’s avonds vraag ik standaard 1.100 euro. Voor een middagoptreden voor senioren is mijn prijs 500 en heel soms 400, wanneer ik er nog een extra boeking bij krijg. Ik sta recht in mijn schoenen, dus.