Steve Tielens kruipt uit het dal na moeilijke periode: “Ik brand nog elke dag een kaarsje voor Monique”

Deze periode is zeker een groot verschil met de afgelopen maanden?

Steve Tielens: “En of! Mijn agenda was leeg. Om depressief van te worden. Het was van niks naar alles. Ook fysiek vergt dat een aanpassing. Gelukkig zijn die coronakilo’s er al af. Maar amai, ik heb het erg zwaar gehad.”

Ook financieel?

“Ik denk dat ik gemakkelijk 120.000 euro verlies heb geleden door corona. Het was dus even overleven voor mij en m’n gezin. Ik moet nu anderhalf tot twee jaar werken om weer op niveau te geraken. Misschien lukt het sneller, want m’n telefoon staat niet stil. En er staan grote shows op de planning.”

Zoals?

“Op 6 november is er ‘Parels en Duetten’ in Het Witte Paard in Blankenberge, met onder meer ook Jo Vally, Celien Hermans en Filip D’haeze. Die show regisseer ik ook. Daar kruipt enorm veel tijd in. En in december zijn er de concerten ‘Kerst in Vlaanderen’. Daarmee toeren we langs kerken. Ik doe dat samen met Yannick Bovy en gast-artiesten zoals Michael Lanzo, Lissa Lewis en Eveline Cannoot.”

Optreden in een kerk, het is eens iets anders.

“Inderdaad, maar denk nu niet dat ik een heilige ben. Ik hou gewoon enorm van die sfeer. En zeker tijdens de kerstperiode. Dat is de meest fantastische tijd van het jaar. Kerstmarktjes, glühwein, jenever... Gelukkig is het eerste kerstconcert in mijn thuishaven Boom. Zo kan ik eventueel naar huis kruipen. (schaterlach)”

En dan een kater daarna.

“Dat valt wel mee. Ik heb enorm veel te doen, dus ik wil liever snel uit de veren. Ik heb m’n eigen platenlabel, dus ik moet ook rekening houden met andere artiesten. En ik doe tegenwoordig alles zelf. Van zingen tot produceren en teksten schrijven.”

Bekijk ook: dit was Monique, de toeverlaat van Steve Tielen.

Jij zit niet stil.

“Zeker niet. Maar in m’n studio kom ik ook tot rust. Ik voel me daar helemaal thuis. En er is daar een plekje voorzien voor ons Monique, mijn steun en toeverlaat. Ik denk nog elke dag aan haar.”

Het verlies van Monique was een grote klap?

“Ja, het heeft mij héél veel verdriet gedaan. Monique betekende zoveel voor mij. Ze heeft zelfs m’n eerste twee albums betaald, alsook mijn studio. Ik heb haar altijd een warm hart toegedragen. In de studio staat een fotootje van haar op de kast. Ik kijk er vaak naar. Naast die foto ligt haar pakje sigaretten.”

Een pakje sigaretten?

“Welja, ze rookte tot wel twee pakjes per dag. Zo zal ik me Monique ook altijd herinneren. Met een sigaret in haar mond. Ach, ze was zo’n schat. Een prachtige vrouw met een gouden hart. Ik brand nog elke dag een kaarsje voor haar. Dan heb ik het gevoel dat ze wéét dat ik aan haar denk. En dat geeft me de energie om er helemaal voor te gaan.”

