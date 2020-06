Steun en toeverlaat Steve Tielens is zwaar ziek: “Ons Monique heeft botkanker ...” JD

02 juni 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik ben er kapot van, Monique is als een moeder voor mij”, vertelt Steve Tielens (49) met gebroken stem aan Dag Allemaal. De anders zo vrolijke charmezanger maakt zich zorgen over de gezondheid van z’n 76-jarige assistente, die de ziekte van Kahler, een zeldzame vorm van kanker, heeft.

Jarenlang was Monique de rechterhand van Steve Tielens. Z’n veters knopen, flyers uitdelen, eten halen, chauffeur spelen... Ze deed het met de glimlach. Maar vorig jaar draaide Steve de rollen om. Hij nam opnieuw zélf plaats achter het stuur en Monique mocht hém vergezellen naar zijn optredens. Maar die on­bezorgde tijd lijkt voorgoed voorbij. “Monique is heel erg ziek”, vertelt Steve terwijl hij z’n tranen de vrije loop laat. “Ze had al twee maanden last van hevige rugpijn, daarom deden mijn moeder en ik al een tijdje haar boodschappen. Maar twee weken geleden werd de pijn zo erg dat we haar naar het ziekenhuis van Reet hebben gebracht. Daar kreeg ze slecht nieuws. Eén ruggenwervel was helemaal kapot... Het leek wel alsof hij was ontploft. Zoiets had de arts nog nooit gezien.”

Spoedoperatie

Monique werd onmiddellijk overgebracht naar het ZNA Middelheim in Antwerpen. “Daar hebben ze haar met spoed geopereerd”, zegt Steve. “Geen dag te vroeg, ’t scheelde geen haar of Monique was van top tot teen verlamd geweest.” Maar de echte mokerslag moest nog komen. “Enkele dagen na haar operatie moest Monique onder de scanner. (snikt) Blijkt nu dat ze de ziekte van Kahler heeft, een zeldzame vorm van botkanker waarbij kwaadaardige plasmacellen het botweefsel afbreken. En dat betekent dat haar nog een lange behandeling wacht.”

Bestralingen

“In het ziekenhuis hebben ze intussen die kapotte ruggenwervel vervangen door een metalen plaatje”, gaat Steve verder. “Dankzij die ingreep kan Monique met behulp van een rollator alweer een beetje stappen. Ze gaat af en toe een sigaretje roken, want dat kan ze nog altijd niet laten." Op de hulp van Steve kan ze wel blijven rekenen. “Ach, ik zou haar zo graag eens goed vastpakken en een knuffel geven, maar door het gevaar voor corona mag ik niet eens bij haar op de kamer.” Steve hoopt dan ook dat de maatregelen snel versoepelen. “Binnenkort starten ze met bestralingen, maar ’t is nog niet duidelijk of ze ook chemo zal krijgen. O man, ik ben er echt kapot van. Een leven zonder Monique... Ik kan me dat niet voorstellen!”

