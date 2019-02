Sterke vrouwen achter de succesvolle man: Linda McCartney loodste Paul door zijn depressie Mario Danneels

03 februari 2019

06u01

Bron: Story 0 Showbizz Nu Valentijn nadert, zetten we enkele opmerkelijke dames in de kijker die het succes van hun beroemde echtgenoten mee hebben bepaald. Eerste in de rij is Linda McCartney, de vrouw van Beatle Paul (76). Ze redde hem na de breuk van de Fab Four van een inzinking, was moeder van topontwerpster Stella en de motor achter ’s werelds beroemdste vegetarische imperium.

Achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw. En in sommige gevallen hebben die mannen veel meer dan alleen maar dat succes aan hun wederhelft te danken, en zijn ze samen verantwoordelijk voor zijn slagen. Zo wordt het huwelijk van Paul en Linda McCartney ‘met voorsprong het meest gelukkige en duurzame in de popwereld’ genoemd. Toen de Beatle en de New Yorkse fotografe elkaar hun jawoord gaven, werd nochtans schamper gezegd dat een vlugge scheiding onafwendbaar was, maar het koppel gaf de giftongen meer dan het nakijken. Bij Linda en hun kinderen vond de meest succesvolle songwriter van de voorbije eeuw stabiliteit, rust en een eenvoudig geluk dat hem na het uiteenvallen van The Beatles voor chaos behoedde. Hoewel zij de publiciteit schuwde, stapte ze voor het voetlicht om de wereld vegetarisch te leren eten, voor borstkanker haar veel te vroeg opeiste. “Als mensen me vragen wat ons geheim is, wel, het is vrij simpel”, zei Paul ooit. “We zijn gewoon gek op elkaar”.

Bedenkelijke reputatie

Op 15 mei 1967 voelt Paul McCartney, het laatste nog ongehuwde lid van de populairste groep ter wereld, “een onmiddellijke aantrekkingskracht” als hij in de nachtclub Bag O’Nails zijn blik laat vallen op Linda Eastman. Zij is in Londen op stap met de groep The Animals, een van haar vele connecties binnen de rockwereld die ze als fotografe heeft gesmeed. Legendes als Bob Dylan, Aretha Franklin, Neil Young, Simon & Garfunkel, Janis Joplin, Jimi Hendrix en Beatles-rivalen de Rolling Stones hebben voor Linda’s lens geposeerd, en ze geniet de bedenkelijke reputatie met meerdere van hen - Mick Jagger, Jim Morrison en Warren Beatty - de lakens te hebben gedeeld. Linda’s werk vindt gretig aftrek in prestigieuze bladen. Ze bezit het talent om haar onderwerpen enorm op hun gemak te stellen en schiet zo een portfolio aan erg ontspannen portretten bijeen. Als zij en The Animals de club willen verlaten, handelt Paul snel om Linda de uitgang te versperren. “Ik zag een waterkans en zei: mijn naam is Paul. Wat is de jouwe? Ik vermoed dat ze me wellicht herkende. Het was zo melig, maar ik vertel de kinderen dat als dat toen niet was gebeurd, geen van hen hier zou zijn”. De 24-jarige Beatle nodigt de één jaar oudere Linda uit om hem naar een volgende kroeg te vergezellen, en later die avond lokt Paul haar tot bij hem thuis om zijn collectie originele doeken van René Magritte te tonen.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN