Ster van Bill Cosby op Hollywood Boulevard blijft

26 september 2018

09u40

Bron: ANP 1 Showbizz De ster van acteur Bill Cosby (81) op Hollywood Boulevard in Los Angeles wordt niet verwijderd. Ook na de veroordeling van Cosby voor het seksueel misbruiken van een vrouw in 2004 blijft de ster "een historisch monument", net als alle andere sterren op de beroemde straat, meldt The Hollywood Reporter.

Bill Cosby moest de afgelopen jaren al talloze onderscheidingen teruggeven toen steeds meer vrouwen naar buiten kwamen met verhalen over zijn seksuele wangedrag. Maar de 'star of fame' op Hollywood Boulevard zal altijd blijven liggen, beklemtoont de Kamer van Koophandel die de monumenten onderhoudt. "Zodra een ster aan de boulevard is toegevoegd, maakt het onderdeel uit van het monument", legt een woordvoerder uit. Cosby ontving zijn ster al in 1977. Het afgelopen jaar werd er meerdere malen 'verkrachter' op de ster gekalkt.

Cosby werd dinsdag veroordeeld tot minimaal drie en maximaal tien jaar celstraf voor het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw veertien jaar geleden.