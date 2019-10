Stephen King kondigt nieuw, huiveringwekkend boek aan via Twitter MVO

04 oktober 2019

11u14 0 Literatuur Horror-schrijver Stephen King heeft op Twitter de cover van zijn nieuwste boek gedeeld. “Dit komt eraan”, waarschuwt hij zijn trouwe lezers. “Pas maar op.” De roman krijgt de titel ‘If It Bleeds’ mee, en zou volgende lente in de rekken liggen. Net te laat voor Halloween, dus.

Fans reageren dolenthousiast op sociale media. ‘The Institute’, het laatste boek op naam van King, was namelijk een grote hit, en horror-fanaten zijn hongerig naar meer. Die roman ligt pas sinds vorige week in de rekken, en stond op de eerste plaats in de bestseller-lijst van de New York Times.

‘If It Bleeds’ zal bestaan uit niet één, maar vier verschillende verhalen. Onder andere ‘The Shawshank Redemption’, dat verfilmd werd tot een heuse klassieker, kwam uit in zo’n format. “Het boek zal lezers meenemen naar intrigerende en huiveringwekkende plaatsen”, klinkt het. Verder blijft de schrijver heel mysterieus over de inhoud van zijn boek, dat op 5 mei 2020 zal verschijnen. Voor wie nieuwsgierig is: Entertainment Weekly kon al een klein stukje uit de bundel publiceren. Wanneer het boek in het Nederlands beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend.