Stephanie Planckaert blikt terug op tienerzwangerschap: “Het was ongepland, maar Iluna was enorm gewénst” Redactie

11 september 2019

15u02

Bron: HUMO 0 Showbizz In 2005, toen de realityreeks ‘De Planckaerts’ haar vierde seizoen inging, werd Eddy’s dochter Stephanie de allereerste bekende tienermoeder in Vlaanderen – een label dat ze nog steeds verafschuwt. In weekblad HUMO blikt de dochter van Eddy Planckaert terug op haar zwangerschapsperiode.

“Mijn eerste interview over mijn zwangerschap was met Humo (verschenen op 8 maart 2005, red.). Toen was ik nog niet zichtbaar zwanger – Iluna is geboren op 9 juli 2005. Het was de eerste keer dat ik geïnterviewd werd zonder de rest van de familie: dat zal ik nooit vergeten.”, zegt Stephanie Planckaert. “Sociale media bestonden toen gelukkig nog niet, maar veel mensen lieten reacties achter in het gastenboek op onze site. Als je 16 bent, lees je die allemaal. Wel: ik was op slag volwassen. Hoe ik daar nu op mijn 30ste op terugkijk? Dat het heel makkelijk is om een oordeel te vellen. En het waren dan nog vooral volwássenen die me uitscholden, hè. Daardoor wist ik: zo wil ik niet zijn als ik zelf groot ben. Het heeft toen helend gewerkt om er boeken over te schrijven (‘Dagboek van een tienermoeder’, ‘Het geluk van een ongelukje’ en ‘Mama’s zijn mooi’, red.). Mijn eerste boek was bijna een verdediging, om iedereen van repliek te dienen.»

Stephanie werd tijdens haar zwangerschap zelfs met stressklachten opgenomen in het ziekenhuis. “Mensen kwamen naar onze chambres d’hôtes om mij verwijten naar het hoofd te slingeren! Zelfs familieleden van m’n ouders staken hun harde oordeel niet onder stoelen of banken”, klinkt het. “Nu, mocht een 16-jarig meisje tegen mij zeggen dat ze zwanger is, dan zou ik er ook niet meteen van uitgaan dat ze al een paar jaar samen is met haar vriendje en omringd is door een goede familie. We moeten daar niet flauw over doen, het eerste wat je denkt, is: ‘Oei.’ Ik zou het ook geen enkele tiener aanraden, want Christopher en ik hebben veel geluk gehad met ons warme nest. Op je eentje red je het niet.”

Door haar baby werd Stephanie tot ‘Vlaanderens tienermoeder’ gebombardeerd. “Meisjes schreven mij brieven: ‘Mijn vriendje wil nog geen kinderen, maar ik voel me er al klaar voor. Waar heb jij zo’n lieve jongen als Christopher gevonden?’ Dat vond ik vreemd, omdat ik via mijn boeken net de boodschap had meegegeven dat je niet bewust voor een tienerzwangerschap moet kiezen. Blijkbaar is dat bij sommigen niet doorgedrongen. Soms voelde ik me zelfs bijna schuldig omdat het bij ons zo goed verliep. Raar, hè? Ik heb het ook altijd moeilijk gehad om me met andere tienerouders te identificeren. In mijn ogen was ik gewoon een mama – ‘tienermoeder’ vind ik nog steeds een verstikkend label. Mocht ik terug in de tijd kunnen gaan, dan zou ik niets willen veranderen, omdat ik weet wat ik nu weet. Maar voor je eraan begint, heb je daar geen idéé van. Plots staat je leven in het teken van je zwangerschap.”

