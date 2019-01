Steph Goossens getuigt in boek over zware pesterijen: “Meest vervelende periode uit mijn leven” KD

09 januari 2019

07u15 0 Showbizz Gewezen ‘Thuis’-acteur Steph Goossens (52) pakt binnenkort uit met een boek waarin hij getuigt over de pesterijen die hij in z'n leven te verduren kreeg. Het boek krijgt de titel ‘Pesten Kan Niet Meer’ en bevat naast getuigenissen ook een heleboel tips.

“Die pesterijen waren de meest vervelende periode uit mijn jonge leven”, vertelt de acteur. “Maar niemand heeft het recht jouw leven onder­geschikt te maken aan het zijne of het hare.” Daarom heeft Steph Goossens zijn verhaal van zich afgeschreven in het boek ‘Pesten Kan Niet Meer’, dat op 7 februari wordt voorgesteld.

“Ik wil de strijd aangaan tegen pesten op school en daarbuiten, omdat dit sluipende gif vandaag nog steeds veel kinderen, jongeren én volwassenen blokkeert in hun ontwikkeling.” In het boek benoemt hij het pestgedrag, net als de impact ervan. “Maar eigenlijk is het vooral een verhaal van hoop”, aldus Steph.