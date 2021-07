Stem James Blunt aangetast door corona: “En er is ook iets kleiner geworden”

Blunt was blij dat hij op het podium stond afgelopen weekend. “Dit optreden hier was het enige in mijn agenda het afgelopen anderhalf jaar. En twee weken geleden werd ik besmet met het coronavirus.” De zanger liet aan het publiek weten dat hij het virus heeft overgedragen aan twee bandleden en twee medewerkers van de crew. “Zij hadden al twee prikken gehad en waren er vrij snel overheen. Ik had nog maar één vaccinatie gehad en dacht dat het wel goed zou komen, maar het is in m’n longen terechtgekomen en ik weet niet of jullie het horen, maar mijn praatstem is echt naar de knoppen.”