“Stel je voldoende open, dan krijg je geen spijt als het op tv komt”: Joren van ‘Blind Getrouwd’ geeft wijze raad aan nieuwe deelnemers

Muziek Wodka, ondergoed, 22 liter melk en twijfels bij Bumba: artiesten onthullen op Rijvers Festival hun wensen backstage

Wat is het lievelingsdrankje van Camille? Wat doet Pauline met het fruit uit haar loge? En wat moet Bart Peeters met 22 liter melk? Terwijl Vlaamse artiesten van podium naar podium trekken, mochten wij mee backstage. In de loges van het Rijvers Festival polsten we naar hun bijzondere wensen.