Steffi Quisquater, dochter van, over de strijd tegen de kilo’s: “Er is een tijd geweest dat elke hap beredeneerd was”

ShowbizzHet is niet altijd een zege om de dochter van een BV te zijn. Vraag maar aan Steffi Quisquater (23), dochter van zanger en entertainer Sergio (56). Zij vocht jarenlang tegen de Quisquater-voordelen én de bijhorende genen. “Er is een tijd geweest dat ik een freak was in calorieën tellen”, vertelt Steffi, die uiteindelijk haar leven omgooide. Intussen heeft ze haar eigen fitness én publiceert ze binnenkort een vegan kookboek. Ze vertelt over de weg die ze aflegde en de band met haar bekende papa. “Ik ben begonnen net voor corona, in de kelder van mijn ouders.”