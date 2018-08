Stefaan Degand vindt opnieuw de liefde: "Op citytrip deden we niets anders dan praten, eten, drinken en vrijen" Katrien Depecker

07 augustus 2018

06u13

Bron: Humo 5 Showbizz Vorig jaar verloor Stefaan Degand (39) zijn vriendin Julie na een bacteriële hersenvliesontsteking, maar nu heeft hij de liefde opnieuw gevonden. "Na afloop van een optreden stond er buiten een meisje op me te wachten", vertelt de acteur in Humo.

"Ik heb sinds kort een nieuw lief", vertelt acteur Stefaan Degand in Humo. "We zijn een weekje naar Lissabon geweest, maar hebben bijna niets van de stad gezien. we hebben de hele tijd gebabbeld, gegeten, gedronken, en gevreeën. Heerlijk."

We hebben gepraat tot 6u 's ochtend en voilà Stefaan Degand

De acteur leerde zijn vriendin kennen na een optreden. "Ik had iets heel stoms gedaan", aldus Degand. "Ik trad met de filharmonie op in de Elisabethzaal en zei plots na het concert: 'We komen nu aan het belangrijkste punt van de avond: vrouwen tussen 35 en 40 die met mij iets willen gaan eten mogen me bellen op dit nummer (zegt zijn nummer)'. Terwijl ik dat zeg, besef ik dat ik mijn echte nummer aan het geven ben. Iedereen lachen, maar na de voorstelling had ik 80 gemiste oproepen! Gênant. Na afloop stond er buiten een meisje op me te wachten. 'Ik probeerde je te bellen, maar ik had een cijfer fout', zei ze." Ik gaf haar het goede nummer, waarop zij: 'Gaan we dan nu iets drinken?'. We hebben gepraat tot 6u 's ochtend en voilà."

Nadat ze pas was gestorven, stond ik om drie uur 's nachts soms drie uur naar de frigo te kijken Stefaan Degand

De West-Vlaamse acteur komt in het interview ook nog terug op het zware afgelopen jaar. "Ik nam geen medicatie omdat ik alles wilde meemaken zoals het kwam", vertelt Degand. "Nadat ze pas was gestorven, stond ik om drie uur 's nachts soms drie uur naar de frigo te kijken. En ik dacht: "Laat die tien minuten maar gebeuren.' De dag daarop be ik 25 onderbroeken gaan kopen, terwijl ik die helemaal niet nodig had. Allemaal oké, toch? Niemand moet mij zeggen: 'Zou het niet beter zijn om met iemand te gaan praten', als ik daar zelf geen behoefte aan heb.

Mijn dochtertje leert míj hoe ik met het verlies van Julie moet omgaan Stefaan Degand

Stefaan vindt gelukkig ook veel steun bij zijn dochtertje Mila. "Zij leert me hoe ik ermee moet omgaan", zegt hij. "De dag van de begrafenis riep ze: 'En papa? Gaan we een andere mama zoeken?' Ik vertelde dat het daarvoor een beetje vroeg was, maar het is wel de juiste manier van leven: 'Go!'."