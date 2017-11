Stefaan Degand speelt Hamlet: "Ik heb honderden armen om in te vallen, dat is heerlijk" AJA

Bron: De Zevende Dag 0 Joost De Bock Stefaan Degand Showbizz “Mijn alles. De liefde van mijn leven." Acteur Stefaan Degand verloor enkele maanden geleden zijn vrouw en zijn ongeboren kind. Vandaag speelt Degand de hoofdrol in een nieuwe bewerking van Shakespeare's Hamlet. Met theatergroep Abattoir Fermé uit Mechelen trekt hij door Vlaanderen en Nederland.

De nieuwe en moderne bewerking van Hamlet is heel donker, grillig en triestig. "Hij moet wraak nemen, hij wil te weten komen wie zijn vader vermoord heeft. Hij blijft wezenloos achter. Het leven wordt hem heel zuur gemaakt. In deze opstelling, speelt het verhaal zich af in een café. Hamlet voelt zich heel eenzaam, hij wordt niet gehoord. Er wordt niet naar hem geluisterd. Zijn gevoelens worden weggeveegd. Het is een triestig, eenzaam en ontroerend figuur", vertelt de Vlaamse acteur in De Zevende Dag.

Volgens Degand is 'wraak nemen' een universeel gevoel dat we allemaal kennen. Zelf is hij niet zo. Hij heeft wel een onrechtvaardigheidsgevoel. Het is wel belangrijk dat je dit kan omzetten in een bepaalde daadkracht, iets positief.

Match made in heaven

Enkele maanden geleden verloor Stefaan Degand zijn vrouw en ongeboren kind. De acteur ziet dit echter niet als een onrechtvaardigheid, wel als een noodlot dat hem, onvoorzien en heel snel, is overvallen. "Op twee uur tijd was ik ze kwijt." vertelt Degand.

"Mijn vrouw en ik, wij waren een match made in heaven", vertelt Degand. "Ik zag haar ontzettend graag, zij zag mij ook ontzettend graag. Ik troost mij met de gedachte dat wij elkaar elke dag gezegd hebben hoe graag wij elkaar zagen. Daar haal je energie uit om verder te doen."

Vandaag is hij regelmatig te zien in het televisieprogramma 'De Slimste Mens ter Wereld', speelt hij de hoofdrol in Hamlet en is hij binnenkort ook te zien in een nieuwe film. "Alles vertrekt uit liefde, voor het spel, voor mijn vrienden, mijn familie, mijn kind. Ik heb veel geluk want ik word omringd door honderden mensen en heb dan ook honderden armen om in te vallen, dat is heerlijk. "