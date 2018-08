Stefaan Degand in 'Die Huis': "Ik ben hier als ode voor Julie" DBJ

11u43 2 Showbizz In 'Die huis' praat acteur Stefaan Degandt voor het eerst op televisie over zijn overleden vrouw. "Ik ben hier als een ode voor haar" zegt hij tegen Eric Goens in het huis in Zuid-Afrika.

Stefaan Degand omschrijft zijn situatie van voortdurend verdriet als een tweestemming lied. “Die tweede stem is verdriet. Soms krijgt die de eerste stem. Soms de tweede stem. Maar die zal er altijd zijn”, zegt de acteur. Degand bleef vorig jaar alleen achter nadat zijn vrouw en ongeboren kind besmet geraakte met bacteriële meningitis.

"Vroeger zei ik altijd: 'ik heb niets nodig behalve jij en een goed bed voor mijn slechte rug'. En dat was ook zo." zegt de acteur in Die Huis. "Ik heb haar iedere dag gezegd dat ik haar graag zag. En zij tegen mij. Wij waren echt gek op elkaar. Een match made in heaven, zoals haar moeder zei. Ik ben hier dan ook als ode voor Julie en niet voor mezelf. Iedereen moet weten wat voor prachtig iemand ze was."

De aflevering met Degand zal de eerste zijn in een nieuw meeslepend najaar van ‘Die Huis’ op Één.