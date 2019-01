Stefaan Degand geeft schoolvoorstellingen over pesten: “Mijn vrouw kwam vroeger thuis met blauwe ogen en afgeknipte haren” MVO

11 januari 2019

Bron: Radio 1 4 Showbizz Stefaan Degand (40) geeft schoolvoorstellingen over pesten, zo zegt hij op Radio 1. Dat doet hij samen met enkele andere spelers die vroeger zelf heel erg gepest zijn. Het stuk heet ‘Rood’ en moet jongeren bewust maken van de gevolgen van pesterijen.

“Mijn overleden vrouw is gigantisch gepest geweest. Dat ging héél ver.” Aldus Degand op Radio 1. Hij verloor zijn vrouw Julie in 2017 aan een infectie met bacteriële meningitis. “Haren afknippen, blauwe ogen, boterhammen afgeven, geld afgeven aan de schoolpoort... Het is niet te onderschatten. Als je gepest wordt, dat zag ik ook bij haar, dan tekent dat je op één of andere manier voor de rest van je leven.”

“Er waren bepaalde komma’s in ons contact”, herinnert hij zich. “Die mij deden denken van: hé, dit is toch vreemd? Bijvoorbeeld, als we een café binnengingen moest ik altijd eerst binnengaan. Ik moest ook altijd aan de ober vragen of we nog iets konden drinken, dat deed ze zelf niet graag. Ik vond dat uiteraard geen probleem, ‘tuurlijk liefje’, maar toen is er dat gesprek gekomen over pesten, en dat verklaarde veel. Zo zie je maar dat iemand die gepest is echt veel liefde nodig heeft om zijn hoofd te leggen.”

Het centrum van de hele voorstelling zijn wil hij niet. “Ik wilde niet dat het Stefaan Degand ‘en de mensen’ zou worden. Nee, ik speel een Indiaan en ik ben de schaduw van de mensen die op de scène staan. Het is de eerste keer dat ik samenwerk met kwetsbare mensen. Het was een emotionele ontmoeting, maar dit vind ik echt iets dat mensen moéten zien.”

