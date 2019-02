Stefaan Degand gaat opera zingen: “Ik geloof niet in mensen vastpinnen in één categorie” TK

09 februari 2019

08u08

Bron: De Morgen 0 Showbizz Stefaan Degand kennen we allemaal als de gevierde acteur uit onder meer ‘De Ronde’ en als scherp jurylid in ‘De Slimste Mens’, maar binnenkort gaat hij een heel andere richting uit met zijn carrière. De man zal in mei op de planken staan als... operazanger. “Eerst film en nu opera, fantastisch toch? Mensen vastpinnen in één categorie, daar geloof ik absoluut niet in.”

Degand zet zijn baritonstem in voor de Vlaamse opera ‘Macho’. Dat is de allereerste kameropera van gelauwerd componist Robert Groslot, ook wel bekend als dirigent van ‘Night Of The Proms’. “De opera is in het Vlaams, met veel humor”, staat er op de website van productiehuis Deep Bridge te lezen. Het stuk gaat normaal op 1 mei in première in zaal Horta in Antwerpen.

Niemand neemt het u kwalijk als u verrast opkeek bij het lezen van ‘Stefaan Degand’ en ‘opera’ in dezelfde zin. Toch is het genre hem niet onbekend. Beïnvloed door zijn vader groeide hij namelijk op met een “geweldige interesse” in zingen, opera en klassieke muziek. Voor hij als acteur afstudeerde aan Studio Teirlinck genoot hij midden jaren 90 een opera-opleiding in Gent, die hij niet afmaakte. “Ik zat er met een dubbel gevoel”, vertelt Degand in De Morgen. “Ik wist zeker dat ik acteur wou worden, maar mijn vader pushte mij meer richting klassieke muziek. Uiteindelijk stopte ik toch met de opera-opleiding om volledig voor acteur te gaan. Ik kreeg amper les en was er doodongelukkig.”

Het verhaal van ‘Macho’ draait rond Kitty en Klaus, twee heel verschillende mensen. “Macho is een universeel liefdesverhaal,”aldus Degand, “en zoals het hoort bij een goed drama gaat het helemaal scheef.” Kitty stapt gulzig door het leven; een sprankelende, levenslustige vrouw die de liefde elke dag wil proeven. Klaus is een verlegen introvert die zijn dagen slijt in zijn beddenwinkel ‘Droomland’. Hij is een trouwe, grijze muis die wegdroomt van romantische liefde. “Het is wel lang geleden dat ik op scène lange partijen zong. De laatste keer was Liefde/Zijn handen, een productie met Josse De Pauw, toch al tien jaar geleden ondertussen. Dat wordt dus weer discipline aankweken, studeren en trainen, maar ik kijk er wel enórm naar uit”, besluit Degand.