Stefaan Degand ergert zich aan het applaus voor de zorgsector: “Wat hebben die mensen daaraan?”

23 juli 2020

13u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Acteur Stefaan Degand (41) blikt in ‘HUMO’ terug op z'n verschijning in ‘Die Huis' een paar jaar geleden - dat volgende week opnieuw uitgezonden wordt - en op de lockdown. Aan de mensen die elke avond om acht uur applaudisseerden voor de zorgsector, heeft hij zich best geërgerd, vertelt hij.

“Wat hebben die mensen aan applaus?”, vraagt Stefaan Degand zich af in ‘HUMO’. “Ze moeten meer collega’s krijgen en beter betaald worden, zo simpel is het. Die ‘Warmste Week’-toestanden, ik vind dat verschrikkelijk. Dat is gewoon om jezelf wat beter te voelen. Dan kunnen we het weer een jaar uithangen. Die mensen van de zorg vragen geen applaus, ze krijgen appreciatie genoeg.”

“Als mensen geholpen worden, zijn ze dankbaar, ook als het mislukt”, vervolgt hij. “Toen mijn vrouw stierf, stond iedereen te huilen rond haar bed, zelfs de neuroloog. Ik heb me omgedraaid naar de verpleegsters: ‘Het is spijtig dat jullie haar niet gekend hebben, want ze was net zoals jullie.’ Toen mijn moeder stierf, was er één verpleegster voor twee verdiepingen en nog was zij in staat om elk halfuur een verse thermos koffie te brengen en binnen te komen alsof ze dat voor de eerste keer deed. Dát ga je die mensen niet kunnen afpakken. Het zorgpersoneel is een grote familie die ten strijde trekt, maar die mensen moeten beter betaald worden. Met applaus zijn ze niks.”

