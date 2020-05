Exclusief voor abonnees Stefaan Degand, acteur in coronatijden: “Ik wist meteen: we zijn gesjareld” Lotte Beckers

11 mei 2020

16u00

Bron: De Morgen 0 Showbizz Door de lockdown zag acteur Stefaan Degand (41) zeven projecten door zijn neus geboord. Dus maakt hij voor het Canvas-programma ‘Ontoerekeningsvatbaar’ kunst met een pedoseksueel en schrijft hij een boek, onder andere over zijn overleden vrouw. “Je wordt dat missen gewoon.”

Omdat videobellen zijn limieten heeft, en Stefaan Degand allergisch is voor computers – hij is een boek aan het schrijven met pen en papier – pikken we hem op aan zijn huis in de Antwerpse Dam. In het verlaten Park Spoor Noord nestelen we ons in het gras om, op ruime afstand van elkaar, te praten over de dingen die hem nauw aan het hart liggen: de verwaarlozing van de zorgsector, de cultuursector die op zijn gat ligt en in je eentje vader zijn, sinds de dood van zijn vrouw, bijna drie jaar geleden.

Dochter Mila, vijf inmiddels, verblijft een paar dagen bij haar tante. Ook Degand blijft braaf binnen zijn bubbel, maar na ruim zeven weken vaderen in alle alleenheid was de rek er wat uit.

Maar eerst hebben we het over de vraag waar Degand mee worstelt in ‘Ontoerekeningsvatbaar’. In dat nieuwe Canvas-programma wordt de acteur, net als onder anderen Kamagurka, Mauro en choreografe Min Hee Bervoets, gekoppeld aan iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd, maar ook aan een psychiatrische aandoening lijdt. De kunstenaars zoeken hen op in de gevangenis of instelling waar ze verblijven, om samen een kunstwerk te maken.

Maar als de praatgrage Degand de 54-jarige Dennis ontmoet, valt hij stil. “Ik wist van niets, ongelooflijk. Je komt toe in die instelling, krijgt een microfoontje opgeprikt, gaat aan tafel zitten en stelt jezelf voor. Hallo, ik ben Stefaan. Wie bent u? Bleek Dennis een pedoseksueel te zijn.”

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

