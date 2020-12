Stef Wijnants stopte met ‘Sportweekend’ voor zoontje met kanker: “Ik stapte uit de lift en hoorde hem schreeuwen vanuit zijn kamer”

“De eerste tien dagen had Ko enorm veel botpijn”, herinnert Wijnants zich in Het Nieuwsblad. “Ik weet nog dat ik op de vierde verdieping bij kinderoncologie uit de lift stapte en hem vanuit zijn kamer hoorde schreeuwen van de pijn. Dan zag ik vier professoren aan zijn bed staan. Je denkt dat zoiets normaal is, tot het later de goede kant uitgaat, dan zie je aan dat bed alleen nog maar assistenten staan. (lacht)” De presentator noemt zijn vrouw de echte heldin van het verhaal. “Zij heeft meer dan honderd nachten bij Ko in het ziekenhuis geslapen, zij heeft haar job drie jaar stopgezet. Ze heeft mij ook uit de wind gezet. Ko kwam door de bijwerkingen op intensieve zorgen terecht, in een coma, met duizend kabels en buizen aan zijn lijf. Jij gaat niet naar binnen, zei mijn vrouw. Ze kent mij, ik kan sommige dingen niet plaatsen”