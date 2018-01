Stef Wauters: "Dany Verstraeten is spoorloos" TDS

22 januari 2018

17u19

Bron: VTM 3

Is Dany Verstraeten vermist? Het leek er gisterenavond op VTM even op te lijken. Tijdens 'Beste Kijkers' werden de kijkers getrakteerd op een hilarisch fragment waarin nieuwsanker Stef Wauters uit de doeken doet dat zijn collega spoorloos is. "Ik heb nog een verontrustend bericht over een collega van ons: Danny is spoorloos. De man werd vorige week voor de laatste keer gezien. Hij lag naakt op het strand van Nieuwpoort. Dany, flauwe grappenmaker, ga naar huis", klonk het. Gelukkig ging het natuurlijk om een hilarische compilatie, met Dany is niets aan de hand. Al had het geknutseld filmpje zijn effect natuurlijk niet gemist.