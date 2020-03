Stef, de vrouw van Sam Bettens: “Op een bepaald moment was ik het trans-onderwerp zó beu” TK

15 maart 2020

16u00 7 Showbizz Sam Bettens is sinds hij aankondigde transgender te zijn een erg ijverige YouTuber geworden. Bijna iedere week post hij een vlog waarin hij zijn volgers een update geeft over zijn weg van vrouw naar man. Deze week wist hij voor het eerst zijn vrouw Stef Kramer te overtuigen om mee voor de camera te kruipen. Met een glas champagne in de hand geeft zij haar visie op de transitie van Sam.

De vlog van Sam en Stef, die al sinds 2002 getrouwd zijn, heeft de vorm van een ‘Q&A’, waarbij de volgers vragen mogen stellen die het koppel vervolgens beantwoordt. Vanop het dak van hun huis in Californië vertelt Stef zo wat het eerste was dat ze dacht toen Sam opperde dat hij transgender was. “Hier gaan we weer”, is het verrassende antwoord. “Ik dacht eerst dat het een bevlieging was, zoals Sam er zoveel heeft. Je moet weten dat hij altijd een rusteloze en impulsieve persoon is geweest, en dat hij zich af en toe in een nieuw project wil storten. Hij zei ‘ik denk dat ik trans ben’ op dezelfde manier als ‘ik denk dat ik een nieuw album wil maken’. We waren toen ook op vakantie en het was een beetje te rustig voor hem. Mijn eerste reactie was dus ‘hier gaat hij nooit mee door’.”

Eens het duidelijk was dat hij het serieus meende, was ze wel meteen aan boord. “Ik had het niet echt zien aankomen, het was niet alsof ik al jaren een vermoeden had. Maar toen hij het zei, leek het wel heel logisch. Er is wel een periode geweest, in het begin, dat ik het transgender-onderwerp zo beu was. Ik wilde er niet wéér over praten. Maar toen las ik ergens een blogpost van een vrouw die spijt had dat ze haar transpartner niet beter had gesteund, en die spijt wilde ik niet hebben. Toen heb ik me herpakt, en sindsdien leggen we deze weg samen als koppel af, als één geheel. Ik heb me bijvoorbeeld nooit afgevraagd of ik me nog aangetrokken zou voelen tot hem.”

Beste vriendin

Haar twijfels gingen over andere zaken. “Ik had wel even schrik dat ik mijn beste vriendin zou verliezen en andere vriendinnen zou moeten zoeken. Een man als partner hebben is toch nog iets anders als een vrouw. Maar omdat hij opgegroeid is als vrouw, hebben we die innige vriendschap nog steeds.” Ook de praktische kant schrikte haar wat af. “Hij moet nu zijn hele leven medicatie nemen, en dan heb je natuurlijk nog het financiële aspect. En ik vreesde ook dat hij zijn stem zou verliezen, want ik vind het geweldig als hij voor me zingt. Ik maak mijn beste chili als hij met zijn gitaar in de keuken zit.”

Uiteindelijk is ze heel blij met de weg die ze hebben afgelegd. “Sam is zoveel gelukkiger, zit zoveel beter in zijn vel. Hij vindt het geweldig dat mensen hem nu als een vent zien. Als iemand op hem afstapt en ‘hey dude’ zegt, kan hij daar zo van genieten. Soms is het bijna irritant hoe gelukkig hij is. Ik ben ook blij dat hij op kledingvlak volledig de mannelijke toer is opgegaan. Ik heb nu dubbel zoveel sportbeha’s en leggings als vroeger.” En of ze zichzelf nu als een ‘normaal’ heterokoppel zien? “Ach, wat maakt het uit. We zijn gewoon onszelf.”