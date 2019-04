Stef Bos zingt hilarisch liedje over patatje kapsalon TK

12 april 2019

Bron: AD.nl 5 Showbizz Ophef in Nederland deze week, en wel rond het typische patatje kapsalon-gerecht. Een Amsterdamse en een Rotterdamse snackbar kregen ruzie over de herkomst van de snack, waarop niemand minder dan Stef Bos ingreep.

Het patatje kapsalon - een gerecht waarbij shoarmavlees met frieten, sla en saus wordt overgoten, zorgde eind vorige maand voor de nodige beroering bij onze Noorderburen. Een Amsterdamse grillroom claimde dat het gerecht een uitvinding van de hoofdstad was, wat in het verkeerde keelgat schoot bij de Rotterdamse snackbar El Aviva, waar de snack in 2003 werd uitgevonden.

De ruzie was daarna ook een onderwerp in het satirische NPO-programma ‘Even Tot Hier’, waar onze eigen Miguel Wiels achter de piano zit. Daar brachten ze meteen een nummer over de ‘fittie’, met niemand minder dan Stef Bos als zanger. Op de melodie van zijn bekende hit ‘Papa’ bezong hij de oer-Rotterdamse snack. “Shoarma met kaas, friet, sla en saus”, klinkt het zonder blozen.

De zanger beslecht in de nieuwe versie ook meteen de discussie.Zijn conclusie? ‘Rotterdam of Amsterdam. Het kan me niks schelen. Als ik sta te eten, ben ik toch al knetterlam’.