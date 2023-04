Stef Bos verwerkte horrorcrash in ‘Liefde Voor Muziek’: “Twee uur lang dacht ik dat mijn kinderen dood waren”

TV KIJK. Nederlan­der Stef Bos schreef ‘Het Samsonlied’ en speelde gastrolle­tje in serie

In een nieuwe aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ vertelt de Nederlandse zanger Stef Bos (61) dat hij ook verschillende songs geschreven heeft voor Vlaamse artiesten. “Voor Clouseau en Ingeborg bijvoorbeeld”, klinkt het. “Op een bepaald moment kwam ik ook Gert Verhulst tegen. Hij zei: ‘Ik ga iets doen met een hond en jij schrijft liedjes geloof ik?’ Ik was net afgestudeerd en heb dan het introlied van ‘Samson’ gemaakt.” Stef Bos was trouwens ook te zien in een van de eerste afleveringen van ‘Samson & Gert’ in 1990.