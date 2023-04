Stef Bos verklaart waarom hij ‘Samson & Gert’ vrij snel verliet: “Ik wilde geen rattenvanger van Hamelen worden”

ShowbitsHij begon in het achtergrondkoor van Ingeborg, om dan later zelf de grote ster te worden. Zanger Stef Bos brengt het grootste deel van zijn leven ondertussen in Zuid-Afrika door, maar voor ‘Liefde voor muziek’ zakte hij graag even af naar Spanje. Hij had één grote voorwaarde: “Zet mij niet samen met artiesten die te veel met hun carrière bezig zijn, anders begin ik die persoon misschien wel eens uit te lachen.” Welke link Stef met ‘Samson & Gert’ heeft, en welke artiest mogelijks een nieuwe hit geschreven heeft door hem, ontdek je in een nieuwe Showbits.