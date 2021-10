“Steek die berichtjes waar de zon niet schijnt": drama tussen Little Mix en ex-lid Jesy na ‘blackfishing’

CelebritiesZe leken ooit de beste vriendinnen, maar de afgelopen dagen kwamen er toch heel wat barsten in de façade die de Britse meidengroep Little Mix had opgetrokken. Geruchten over blackfishing, gelekte privéberichten en een vertrek dat voor de overblijvende bandleden uit de lucht kwam vallen: fraai is het allemaal niet. “Dit voelt als een persoonlijke aanval."

Even de feiten op een rijtje. De Britse meidengroep Little Mix - bestaande uit Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jesy Nelson - ontstond in 2011 tijdens het tv-programma ‘The X Factor’, dat ze ook zouden winnen. De meiden scoorden verschillende hits, waaronder ‘Shout Out To My Ex' en ‘Wings’. Maar in december 2020 kondigde Jesy aan dat ze de band zou verlaten omdat ze kampte met een depressie en alle druk van buitenaf en kritiek haar te veel was geworden.

Blackfishing

Vorige week verscheen Jesy’s eerste solosingle, het nummer ‘Boyz’ dat ze samen met Nicki Minaj opnam. De bijbehorende muziekvideo kon echter op veel kritiek rekenen. In de video is te zien hoe (de blanke) Jesy een ietwat onnatuurlijke donkerdere huidskleur heeft en ze pruiken draagt en haar haren liet invlechten. Daardoor werd ze beschuldigd van blackfishing: een fenomeen waarbij een blanke vrouw zich probeert voor te doen als een zwarte vrouw. Ook de Kardashians worden daar bijvoorbeeld regelmatig van beschuldigd.

Toen de kritiek opdook, verontschuldigde Jesy zich meteen. “Ik neem al die opmerkingen heel serieus", liet ze weten. “Ik zou nooit bewust iets doen om twijfel te zaaien over mijn huidskleur." En ze vervolgde: “Het was nooit mijn bedoeling om gekleurde mensen met deze muziekvideo te beledigen. Dit is waar ik mee ben opgegroeid. Naar mijn mening is de R&B uit de jaren negentig en 2000 de beste periode voor muziek. Ik wilde dat vieren. En het kwetst me dat ik mensen pijn heb gedaan." Ze voegde er nog aan toe: “Ik wil dat mensen weten dat ik geen zelfbruiner ophad in de video. Ik was net daarvoor drie weken lang naar Antigua geweest, en ik heb gewoon het geluk dat ik als blank meisje zo donker word wanneer ik zon. Leigh-Anne zei het nog tegen me: ‘Ben je zeker dat je niet van gemengde afkomst bent, want je wordt donkerder dan ik in de zon.’ Ik heb ook natuurlijk krullend haar. Dat heb ik altijd al gehad. Ik wilde gewoon een pruik met dezelfde textuur als mijn haar. Ik had oprecht nooit gedacht dat dat fout was.”

Volledig scherm De vermeende berichten van Leigh-Anne Pinnock © RV

Grote clown

Daarmee was de kous af, zou je denken. Maar op sociale media doken al snel screenshots op van een gesprek dat Little Mix-lid Leigh-Anne had gehad met influencer NoHun. Die had op TikTok aan z'n volgers de vraag gesteld of hij een dansje moest maken op het nieuwe nummer van Jesy, ‘Boyz’. Daarop zou Leigh-Anne gereageerd hebben: “Nee. Doe in de plaats daarvan maar een video over hoe ze een ‘blackfish' is. Ze heeft ons geblokkeerd. Ze is een afgrijselijk persoon." Pijnlijke berichten, al moet er wel bij gezegd worden dat het niet bewezen is dat de berichten echt zijn.

Tijdens een livestream met Jesy en Nicki Minaj haalde die laatste in ieder geval flink uit naar Leigh-Anne en de andere leden van Little Mix. Ze noemde de zangeres onder meer een ‘grote clown’. “Er zijn zoveel vrouwen hier in de Verenigde Staten die zelfbruiner gebruiken, die grotere lippen nemen en aan zich laten prutsen. Wanneer ik dat wil draag ik lang steil blond haar tot aan m’n voeten, of contactlenzen. Ik doe wat ik wil. Zolang je niemand kwetst of je negatief uitlaat over iemands ras of cultuur, dan mag je van je make-up en je lichaam genieten zoals je zelf wil. Waarom zeiden ze ook niets toen Jesy nog in de band zat? Plots zit Jesy niet meer in de band en moeten ze er iets over zeggen", vervolgde Nicki. “Schatje, neem die verdomde berichtjes en steek ze waar de zon niet schijnt. Je moet haar niet komen aanvallen. Enkel jaloerse mensen doen dit. Het schreeuwt onzekerheid, dat je jaloers bent. Ik houd van jullie (Nicki Minaj nam eerder al een nummer op met de hele band, ‘Woman Like Me’), maar doe dit alsjeblieft niet."

Volledig scherm De drie overblijvende bandleden van Little Mix: Perrie, Jade en Leigh-Anne © Photo News

“Wat een positieve en blije gebeurtenis had moeten worden, wordt overschaduwd door wat aanvoelt als een persoonlijke aanval tegen Jesy", liet een bron intussen weten. “Het wordt nu een verhaal over Little Mix vs Jesy, terwijl de band (en dus ook Jesy) altijd gestaan heeft voor vrouwen die elkaar steunen. Het is dan ook zonde dat het nu zo’n wending heeft genomen. Haar vrienden en familie informeren elke dag hoe het met haar gaat. Ze zoekt geen excuses, want Jesy beseft dat ze nog veel moet leren en ze neemt dus ook haar volledige verantwoordelijkheid. Het was een moeilijke les, maar ze wil blijven leren en groeien. Ze begrijpt dus waarom hierover gepraat moet worden."

Via advocaten

Sinds Jesy in december uit de band stapte, heeft ze amper nog contact gehad met de drie andere vrouwen. “Ik heb niet meer met de meisjes gesproken”, vertelde ze aan Glamour Magazine. “Het is gek, want jarenlang waren we zo close als zussen. We waren elk uur van de dag samen, weken aan een stuk, en deelden bedden, huilden, lachten. En toen .... Niets meer.” Al kan dat ook te maken hebben met de manier waarop Jesy vertrok. Een bron vertelt aan MailOnline dat ze haar collega’s niet op de hoogte had gebracht van haar beslissing. “Jesy heeft dit scenario zelf gecreëerd. Ze vertrok uit de band zonder de meisjes of het management rechtstreeks op de hoogte te brengen. Ze moesten het nieuws vernemen via haar advocaten. Ze hebben haar tien jaar lang gesteund en beschermd, dus het kwam erg hard aan."

Jesy en de leden van Little Mix hebben nog niet gereageerd op al het drama.

