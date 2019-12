Star Wars: tweede seizoen The Mandalorian bevestigd RL

28 december 2019

01u38

Bron: ANP/BuzzE 0 Showbizz De laatste aflevering van seizoen 1 van The Mandalorian kan vanaf vrijdag gestreamd worden via Disney+ in de landen waar de dienst reeds gelanceerd is. Een moment dat bedenker Jon Favreau aangreep om op Twitter een tweede seizoen van de Star Wars-serie aan te kondigen.

"Seizoen 2 van The Mandalorian komt in het najaar van 2020", is de korte maar krachtige boodschap van Favreau. Naast jubelende reacties van fans reageert ook het Twitter-account van Disney+ op de post van de man die eerder ook Disneyfilms als Iron Man en The Jungle Book maakte. "Jon. Heeft. Gesproken", luidt de reactie, met tussen ieder woord een emoji van applaudisserende handen.

Baby Yoda

The Mandalorian telt acht afleveringen en gaat over een eenzame premiejager. Het verhaal speelt zich af na de val van de Empire en voor de opkomst van de First Order. De serie werd online een grote hit vanwege het karakter The Child, een klein, groen figuurtje dat door fans liefkozend Baby Yoda genoemd wordt, naar de iconische Jedi-meester uit de Star Wars saga. Bij gebrek aan officiële Baby Yoda-merchandise wordt het internet dan ook overspoeld met namaakpoppen: de één nog enger dan de ander.

In België?

Disney+ is momenteel beschikbaar in Nederland, de VS en Canada. Wanneer het concept ook in België en de rest van Europa gelanceerd zal worden, is nog niet bekend.