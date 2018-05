Star Wars feliciteert Avengers met record Redactie

01 mei 2018

17u26

Bron: BuzzE 0 Showbizz De filmreeks Star Wars heeft collega Avengers gefeliciteerd met het record voor het openingsweekend dat het nieuwste deel in die reeks de afgelopen dagen vestigde. 'Avengers: Infinity War' verbrak daarna het oude record van 'Star Wars: The Force Awakens' uit 2015.

De Twitter-account van Star Wars toonde dinsdag een tekening waarop een lichtsabel uit de intergalactische reeks werd overgedragen aan Iron Man, een van de hoofdpersonages uit de Avengers. "Vanuit een sterrenstelsel ver, ver weg alle felicitaties aan de machtigste helden van het heelal", staat boven de afbeelding.

De actiefilm heeft dit weekend ook in Nederland alle records gebroken. Het spektakel verpulverde het record voor beste openingsweekend van het jaar; dit stond op naam van de vorige Marvel-film, 'Black Panther'. Avengers trok in het eerste weekend 290.000 bezoekers. 'Black Panther' bleef in februari steken op 150.000 kaartjes. Ook wereldwijd vestigde Infinity War dit weekend al records.

Flauwgevallen

In 'Avengers: Infinity War' moeten alle superhelden uit het Marvel-universum hun krachten bundelen om te voorkomen dat megaschurk Thanos in het bezit komt van de zes 'infinity-stenen'. Als dit hem lukt, zal hij niet alleen de realiteit maar ook de tijd en ruimte naar zijn wil kunnen buigen. De hoofdrollen worden vertolkt door onder meer Robert Downey jr, Chris Pratt, Chris Evans, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Zoe Saldana en Josh Brolin.

De eerste recensies van 'Avengers: Infinity War' zijn lyrisch. Producent Disney vertoonde de film pas een dag van tevoren aan journalisten om te voorkomen dat belangrijke plottwists uit zouden kunnen lekken. Op sociale media roepen fans ook op om dit soort informatie vooral niet te gaan delen.

De film is zo schokkend dat in de VS diverse mensen in het publiek flauwgevallen zijn.