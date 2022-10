‘Star Trek’-acteur William Shatner geeft angst toe tijdens zijn ruimtereis: “Het voelde eerder aan als een begrafenis”

Astronauten beschrijven hun ruimtereizen al tientallen jaren als “adembenemend”, maar ‘Star Trek’-acteur William Shatner (91), die vorig jaar deelnam aan een eerste vlucht voor ruimtetoeristen met Blue Origin, had toch een andere ervaring. “Alles wat ik zag was de dood”, schreef hij in een nieuw boek.

“Mijn ruimtereis had een feest moeten zijn; in plaats daarvan voelde het als een begrafenis.” Shatners biografie, genaamd ‘Boldly Go’, die hij samen met tv- en filmschrijver Joshua Brandon schreef, staat vol met grimmige anekdotes over Shatners ervaring om boven de dampkring van de aarde uit te stijgen aan boord van een echte raket. “Ik zag een koude, donkere, zwarte leegte. Het was anders dan alle zwartheid die je op aarde kunt zien of voelen. Het was diep, omhullend, allesomvattend. Ik keerde terug naar het licht van thuis. Ik kon de kromming van de aarde zien, het beige van de woestijn, het wit van de wolken en het blauw van de lucht. Het was leven. Voedend, ondersteunend, leven. Moeder Aarde. Gaia. En ik ging haar verlaten”, luidt een fragment uit ‘Boldly Go’.

De ruimtereis met Shatner was voor ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Amazon-baas Jeff Bezos niet veel meer dan een publiciteitsstunt, maar dat draait nu wat anders uit. “Alles wat ik had gedacht was verkeerd”, zegt Shatner. “Alles wat ik verwachtte te zien was verkeerd.” Terwijl hij had verwacht ontzag te hebben voor het beeld van de kosmos, werd hij in plaats daarvan overweldigd door het idee dat de mens langzaam onze thuisplaneet aan het vernietigen is. Hij had zo’n sterk verdriet nog niet veel eerder meegemaakt.

De Canadees, die de wereld veroverde in zijn rol als kapitein James Kirk van ‘Star Trek’-ruimteschip USS Enterprise, brak bij de landing in tranen uit en beschreef dat hij de meest diepgaande ervaring had gehad die hij zich kon voorstellen. “Ik hoop dat ik hier nooit meer van herstel”, zei hij toen. “Ik ben zo vervuld van emoties over wat er net is gebeurd. Het is buitengewoon, buitengewoon.” Maar dat overwegend positieve interview neemt nu dus een volledige ommekeer. “Elke dag worden we geconfronteerd met de wetenschap dat de aarde door ons toedoen verder wordt vernietigd: het uitsterven van diersoorten, van flora en fauna,... Dingen die er 5 miljard jaar over deden om zich te ontwikkelen, en plotseling zullen we ze nooit meer zien door toedoen van de mens. Het vervulde me met angst.”