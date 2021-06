Stap voor stap: zo kon Marco Borsato het hart van zijn Leontine heroveren

Ze leken met elkaar de ware liefde gevonden te hebben, tot hun huwelijk in februari 2020 toch uiteenspatte nadat bekend raakte dat Marco een affaire had. “Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan. We zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven”, lieten Marco en Leontine toen weten. De twee gingen voor meer dan een jaar uit elkaar, maar Marco was zeker van zijn stuk. Hij zou koste wat het kost zijn Leontine terugwinnen.

Marco liet begin dit jaar al subtiel vallen dat hij zijn familie mist en schreef voor het eerst de iconische woorden: “We laten de vorm los. Maar blijven toch een eenheid.”

Na die woorden stak de zanger zijn liefde voor Leontine niet langer onder stoelen of banken. Meermaals noemde hij haar in interviews en op sociale media. Hij toonde dat hij spijt had en liet geregeld vallen dat Leontine zijn ware liefde is en dat altijd zal blijven. En ook op Valentijnsdag kon de zanger het niet laten zijn Leontine in de bloemetjes te zetten. Hij deelde op zowel Instagram Stories als in een slideshow poëtische teksten en uitbundige liefdesverklaringen, inclusief romantische muziek. “Valentijnsdag is een dag waarop je je geliefde al dan niet anoniem even in het zonnetje zet”, liet hij weten. “Of in ieder geval even laat weten dat je aan hem of haar hebt gedacht. Ze is nog altijd mijn Valentijn. Mijn grote liefde.”

En welke feestdag komt na Valentijn? Inderdaad, Moederdag. Opnieuw een geknipte kans voor Marco om zijn charmes nog eens uit de kast te halen en Leontine te overtuigen van zijn liefde voor haar, de moeder van zijn drie kinderen. “Fijne Moederdag, lieve Leontine!” schrijft hij bij een gloednieuwe slideshow. “We zijn nog steeds één gezin… The five of us.”

Zijn tijdrovende slideshows en eindeloze liefdesverklaringen blijken te werken, want kort na zijn Moederdagwensen komt het nieuws dat Marco en Leontine weer aan het daten zijn. Dat vertelt hij in het Nederlandse televisieprogramma ‘De 538 Ochtendshow’ met Frank Dane. “Laten we zeggen: het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje.” Daarnaast laat hij ook duidelijk weten dat andere vrouwen geen schijn van kans maken. “Mijn hart is bezet.”

En toen werd het 22 mei. Een belangrijke dag voor het koppel, want dat is namelijk hun trouwdag. Naar goede gewoonte maakt Marco weer een video die hij op zijn Instagram Stories post. Deze keer van twee ringen, waarin de namen van hun kinderen en hun trouwdatum gegraveerd staan. “Blijft een bijzondere dag”, schrijft Marco erbij. Onder de video plaatste hij het meest romantische liefdeslied aller tijden ‘Con te Partiro’ (met jou zal ik vertrekken) van Andrea Bocelli.

Niet veel later worden Marco en Leontine met z’n tweetjes gespot op een boottochtje in Spanje. Ze lijken elkaar weer helemaal gevonden te hebben. De slideshows en liefdesverklaringen hebben duidelijk hun werk gedaan, want Marco en Leontine hebben weer ‘verkering’. Dat maakte de zanger vorige vrijdag zelf bekend bij Sven & Anke op Joe. “We hebben een soort van verkering weer”, vertelde een gelukkige Marco. “Het is aan.”

En of het aan is. Marco’s geluk kan niet op. Zeker niet op de eerste Nederlandse Vaderdag die ze weer samen vieren. Ze zijn geen ‘eenheid’ meer, zoals Marco het voordien nog noemde, maar opnieuw een ‘gezin’. “Mijn trots, mijn gezin”, schrijft hij bij alweer een liefdevolle slideshow.

