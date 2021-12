Stany Crets woedend na uitspraken Jan Jambon: "Afgelopen week miljoenen euro’s in onze producties geïnvesteerd”

Zondag gaat z’n show ‘Winterrevue’ met Ingeborg in première in theater Elckerlyc in Antwerpen. De week nadien is het de beurt aan de musical ‘The Sound Of Music’ in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Beide producties gingen normaal gezien vorige winter in première en werden dus al eens uitgesteld. “Dit is de zoveelste keer dat we eraan hangen", vertelt Crets aan onze redactie. “Ik weet dat ik zeer emotioneel gereageerd heb op Twitter, maar ik ben dan ook echt boos. Laat me duidelijk stellen: ik heb tonnen respect voor de zorg. Maar we wisten twee weken geleden toch ook al dat de cijfers slecht waren? Waarom grijpt de regering dan niet in, maar wachten ze tot we al die investeringen gedaan hebben?”