Stany Crets stelt zich vragen bij nieuwe cultuurzender Podium 19: “Een musical van mij is eigenlijk wél uitgesloten”

Demi Lovato getuigt over overdosis in nieuwe YouTube-do­cu: "De donkerste dag van mijn leven"

14:22 Demi Lovato (28) komt met een nieuwe documentaireserie over haar leven. De zangeres vertelt in de YouTube-reeks openhartig over de overdosis die haar in 2018 bijna fataal werd, zo maakte ze woensdag bekend.