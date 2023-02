Stany Crets stapt na zeven seizoenen 'noodgedwongen’ op bij de Winterrevue: “Ik snap zijn frustratie en boosheid”

Van Central Perk tot de iconische fontein: ‘The Friends Experience’ komt naar België

‘The one met de levensechte beleving’: Na stops in steden als Boston, Washington D.C., New York City en Parijs, houdt de razendpopulaire ‘Friends Experience’ halt in ons land. Meer specifiek in Brussels Expo van vrijdag 31 maart tot 18 juni 2023.