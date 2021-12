Stany Crets komt met verjaardagsshow in volle cultuurlockdown: “Eat this, Jambon”

ShowbizzNa een helse week voor de culturele sector, krabbelt Stany Crets (56) terug recht. Ter gelegenheid van zijn 57ste verjaardag organiseert hij dit weekend een verjaardagsshow. Voor 200 mensen tegelijk, want dat mag nog. “Het is een show voor Jan en alleman”, lacht Crets, verwijzend naar zijn harde woorden voor minister-president Jan Jambon (N-VA).

Samen met Ann Van den Broeck, Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Laurenz Hoorelbeke en Helle Vanderheyden bouwt Crets een show met veel humor en live muziek. Het ‘vette verjaardagsfeest’, zoals Crets het zelf noemt, gaat door op zaterdag 11 december om 14 uur, 17 uur en 20 uur. Er zijn in totaal slechts 600 plaatsen beschikbaar, de cast zal drie keer voor 200 mensen optreden.

Vorige week uitte Stany Crets nog harde kritiek op de regering, nadat Jambon het overlegcomité samenriep. “Wij hebben afgelopen week honderdduizenden tot miljoenen euro’s in onze producties gestoken. Het is duidelijk dat Jambon totaal geen voeling heeft met het veld”, klonk het toen. Ondertussen heeft de woede plaatsgemaakt voor nieuwe energie. “We laten ons niet kennen en zijn dus snel weer recht geveerd", klinkt het nu bij Crets. “Het is niet alleen fijn om met deze vaste ploeg een lastminute show op poten te zetten, het is ook een signaal naar onze overheid: wij zijn niet klein te krijgen. Als we dan maar voor 200 mensen mogen spelen, dan zullen we dat ook doen.”

Knipoog naar Jambon

Het verjaardagsfeest gaat door in Theater Elckerlyc, waar normaal ‘Winterrevue’ zou spelen. De productie, waar Crets regisseur van is, was jammer genoeg niet haalbaar voor 200 mensen, maar artistiek directeur Dirk Van Vooren is nu toch opgelucht dat ze hun theater kunnen openhouden. “De verjaardag van onze ‘Winterrevue’-regisseur is dus de ideale gelegenheid om te tonen dat we sterker staan dan ooit.”

Of de relatie tussen Jan Jambon en Stany Crets nog altijd even verzuurd is, is gissen. Maar de regisseur nodigt de minister-president alvast uit voor zijn verjaardagsfeest. “Het is een show voor Jan en alleman", lacht hij. En ook op Twitter moet de politicus eraan geloven. “Eat this, Jakke", tweet Crets.

