Stany Crets is zwaar teleurgesteld en schrijft open brief na Veiligheidsraad: "Wij vroegen respect en we kregen 5 centiemen"

20 augustus 2020

17u15

Bron: Facebook 0 Showbizz Stany Crets (55) is niet te spreken over Stany Crets (55) is niet te spreken over de uitkomst van de Nationale Veiligheidsraad . Concreet zullen vanaf september evenementen met 200 personen binnen weer kunnen doorgaan, in de buitenlucht gaat het om 400 personen. Crets had deze regels echter liever anders gezien: hij oppert voor limieten op basis van de capaciteit van een zaal en wil afstappen van absolute aantallen.

“Wat heeft de nationale veiligheidsraad beslist voor onze cultuursector? We mogen weer naar een publiek van 200 mensen binnen en 400 mensen buiten”, begint hij zijn relaas. “Laat ons hopen dat het dan nog even goed weer blijft. En ten tweede: daar zijn we op dit moment bijzonder weinig mee vooruit. Ik leg het even simpel uit waarom we daar niet blij mee kunnen en mogen zijn: omdat we dat niet vroegen, namelijk. Wij vroegen respect en we kregen 5 centiemen.”

Volgens Stany vroeg de cultuursector om een aantal concrete zaken: “Een perspectief. Een gezond, redelijk en logisch kader om binnen te werken. Werkbaarheid naar de toekomst. Een vooruitzicht om weer te kunnen produceren. Geen absolute cijfers wat betreft publieksaantallen, maar logischerwijs afhankelijk van de grootte van de zaal. En kregen we dat? In de verste verte niet. We kregen een haastig ingepakt pakje met een stervend musje in dat stierf onderweg naar huis. We kregen een wegenkaart waarop in het rood met dikke stift de weg naar het riet was aangeduid. Vervolgens bood men ons een kluitje aan”

Teleurgesteld

Stany steekt zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken: “En dat terwijl we eventjes in de waan waren dat wij, loze vissertjes, stevig in onze leren laarsjes stonden. Want Minister Jambon benadrukte na ons overleg met zijn kabinet namelijk zelf dat wij een sector waren die veilig kon en wou werken. Cijfers toonden aan dat er nul besmettingen waren in de sector. Virologen bevestigden dat onze vragen redelijk en dus uitvoerbaar waren. Gouverneurs steunden ons onvoorwaardelijk omdat er nog wat goed te maken was. Waar liep het dan mis?”

Stany sluit zijn bericht af met een oproep aan de beleidsmakers: “Geef ons ons publiek terug. Geef ons een gelijkwaardige behandeling. Er is geen enkele reden waarom dat niet zou gebeuren. Geen enkele. Het is heel simpel. Behandel ons met respect. Geen versoepeling? Geef ons dan steun en een datum! Een opstartdatum is nodig. Als we geen datum hebben hapert de tax shelter, de financiers aarzelen, de banken treuzelen. Put your money where your mouth is. Wij bloeden langzaam dood.”

Je kan het volledige bericht van Stany hieronder lezen:



