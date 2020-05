Stany Crets is geen fan van de nieuwe coronamaatregel voor sociaal contact: “Allemaal dikke zever” TK

07 mei 2020

12u38 34 Showbizz Bent u ook een beetje in de war door de nieuwe Bent u ook een beetje in de war door de nieuwe coronamaatregel rond sociaal contact die nu zondag in voege gaat? Dan bent u niet alleen. Ook Stany Crets stelt zich vragen bij de beslissing die de veiligheidsraad gisteren nam, en dat laat hij duidelijk merken in een filmpje op zijn YouTube-kanaal.

Vanaf zondag mag u weer beperkt bezoek ontvangen. Tenminste: als het niet over meer dan vier man gaat. En als die mensen op hun beurt geen andere mensen uitnodigen. En als u voldoende afstand houdt, bij voorkeur in de tuin of op uw terras.

Voor heel wat mensen een verwarrende regel, en dat geldt ook voor Stany Crets. De regisseur legt de regel daarom in een video op een visuele manier uit, door middel van pionnen op zijn tuintafel. Wat blijkt? Een gezin met drie kinderen, zoals dat van Stany Crets, is bij voorbaat al een beetje benadeeld. Hij probeert verschillende mogelijkheden uit, maar uiteindelijk kan hij bij niemand op bezoek gaan, tenzij hij een van zijn gezinsleden thuis laat.

De regisseur is duidelijk niet echt fan van de regel. Hij heeft het over de ‘moederkesdag mess-up’ oftewel de ‘chaostheorie van Wilmes’. In zijn laatste simulatie legt hij nog een pijnpunt bloot: als je vier mensen van verschillende gezinnen uitnodigt, mogen hun gezinsleden dan op hun beurt eigenlijk nog wel ergens op bezoek? Want zij maken toch indirect ook deel uit van jouw sociale cirkel? Stany vermoedt van dat het antwoordt ‘njet’ is. “Wat hebben we nu eigenlijk geleerd? Werkelijk niets, geen hol. Tenzij één ding: als de veiligheidsraad nog eens samenzit, zouden ze beter pionnetjes meenemen en zelf de oefening maken. Dan kom je er heel snel achter dat het allemaal dikke zever is.”