Stany Crets herenigt Dirk Van Vooren met Luc Caals in de ‘Winterrevue 2019' MVO

22 augustus 2019

12u24 0 Showbizz Traditiegetrouw creëert regisseur Stany Crets deze winter een show in Theater Elckerlyc, en dat voor de vijfde keer.

Voor die feesteditie zal alles dan ook nog groter en nog spectaculairder zijn: meer muzikanten, meer voorstellingen, meer glitter, meer glamour, meer humor.

Crets maakte ook de special guest bekend in de Saveryszaal in het kursaal van Blankenberge. Niemand minder dan Luc Caals werd er op het podium herenigd met Dirk Van Vooren. De revuetempel in Blankenberge waar heel wat bekende artiesten op de planken stonden, was immers ook de locatie waar het komische duo ‘Caals & Van Vooren’ in 2006 voor de laatste keer samen op de planken stonden in een revue. Actrice Helle Vanderheyden maakt haar debuut in de Winterrevue en vervoegt de cast met Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Britt Van der Borght, Ann Van den Broeck, Laurenz Hoorelbeke en special guest Luc Caals.

WINTERREVUE 2019 - EXTRA LARGE vanaf 13 december 2019 in Theater Elckerlyc. Info en tickets: www.elckerlyc.be/programma