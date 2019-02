Stany Crets en Peter Van Den Begin stelden ‘De Raf en Ronny Show’ voor tijdens een etentje: “Nog voor het dessert op was, hadden we een contract” Redactie

08 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Als Raf en Ronny - en ­nadien als Debby en ­Nancy - durfden Stany Crets en Peter Van Den Begin (beiden 54) het aan om tegendraadse humor te brengen op VTM.

‘We moesten daar niet eens veel moeite voor doen’, weet Stany Crets nog. ‘Ik heb geen talent om dikke dossiers samen te stellen. Dus heb ik aan de toenmalige programmadirecteurs, Guy Helsen en Klaus Van Isacker, gevraagd of we een scenario mochten komen voorlezen. Tijdens een etentje met die heren hebben Peter en ik dan de eerste aflevering gespeeld. Nog voor het dessert op was, lieten ze ons een contract ondertekenen. (lachje) Debby en Nancy ging nog vlotter. VTM-directeur Eric Claeys vroeg ons om de najaarsprogrammatie voor de pers te presenteren als Raf en Ronny, maar dat zagen we niet zitten. Dus stelden wij voor om het te doen als nieuwe VTM-presentatrices. We plunderden de klerenkoffer en de pruikenkast, en kozen lukraak twee namen. De zaal ging uit haar dak bij Debby en Nancy’s eerste optreden. Op de receptie achteraf stelden we aan Eric Claeys voor om er een talkshow van te maken, en dat was meteen in orde.’