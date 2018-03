Stanley Tucci wordt een vijfde keer vader TC

26 maart 2018

De acteur uit onder andere 'The Devil Wears Prada' wordt opnieuw papa. Hij krijgt een tweede kindje met zijn huidige vrouw, Felicity Blunt. Stanley had al drie kinderen uit een eerdere relatie.

Stanley (57) en Felicity (37) hebben al een zoontje, Matteo (3). Komende zomer krijgt die een broertje of zusje. Zijn drie andere kinderen kreeg Tucci met zijn vorige vrouw Kate, die in 2009 overleed. Felicity is de oudere zus van actrice Emily Blunt (35), naast wie hij te zien was in 'The Devil Wears Prada'. Tucci kennen we ook uit films als 'The Hunger Games' en 'The Terminal'. Hij had ook belangrijke rollen in tv-reeksen als 'E.R.' en 'Feud'.